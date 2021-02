Die Planung der Südlink-Stromtrasse geht in die nächste Runde. Ab April soll die Planfeststellung für den noch offenen Abschnitt in Niedersachsen beginnen. Seit der Entscheidung für Erdkabel ist der Protest in Garbsen, Neustadt und anderswo leiser geworden. Einwände kommen noch aus dem Raum Einbeck.