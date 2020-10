Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat sich am Dienstag im Landtag dafür stark gemacht, die Menschen in Niedersachsen am Prozess der weiter anstehenden Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll entscheidend zu beteiligen. Zugleich wies er darauf hin, dass große Teile des Landes als Standorte infrage kämen.