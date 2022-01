Emden

Der Ausläufer eines Sturmtiefs bringt am Wochenende erneut unbeständiges Winterwetter mit Sturmböen, Regenschauern und vielen Wolken nach Niedersachsen und Bremen. Der Sturm setzt am Samstag ein und nimmt dann über den Tag hinweg immer mehr zu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. 

Er hat eine Unwetterwarnung für die gesamte norddeutsche Küste herausgegeben. Von Samstag, 14.00 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 10.00 Uhr, können in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde auftreten. Vor allem an der Ostseeküste könne es aus Südwest, später West auch einzelne Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde geben. Das entspricht Windstärke 12. Das stürmische Wetter hält sich demnach voraussichtlich bis zum Montag.

Für die niedersächsische Nordseeküste besteht laut dem Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) die Gefahr leichter Sturmfluten. Strände, Vorländer und Hafenflächen könnten dann überflutet werden. Nach Angaben des Sturmflutwarndienstes vom Freitag kann das Hochwasser am Samstagabend sowie das Morgen- und Vormittagshochwasser am Sonntag um etwa eineinviertel Meter höher auflaufen als das mittlere Tidehochwasser.

Abfahrten im Fährbetrieb verschieben sich

Nach NLWKN-Angaben treten leichte Sturmfluten nach dem langjährigen Mittel statistisch bis zu zehn Mal in der Saison zwischen September und April auf. In der Regel sind sie keine größere Herausforderung für die Küstenschutzbauwerke.

Im Fährbetrieb zwischen den Ostfriesischen Inseln Langeooge und Wangerooge und dem Festland verschieben sich am Wochenende aufgrund der Sturmflutwarnung Abfahrten, wie die Fährbetriebe mitteilten.

Abbruchkante auf Langeoog entstanden

Bereits für den Donnerstagabend waren an der Küste bei stürmischem Wetter höhere Wasserstände erwartet worden - die Flut verlief aber glimpflich. Eine Sprecherin des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg teilte mit, dass die Höchststände teilweise «durchaus auch etwas geringer» ausfielen als vorhergesagt.

Dennoch besonders im Blick haben derzeit Küstenschützer den Strand der Insel Langeoog. Dort hatte sich zuletzt nach den leichten Sturmfluten dieses Winters eine deutliche, rund 500 Meter lange Abbruchkante über den Strand vor den Schutzdünen gebildet. Der NLWKN gab in einer Mitteilung am Freitag aber Entwarnung: Eine Gefahr für Langeoog und die lebenswichtige Süßwasserlinse im Inselinneren, die das Trinkwasserreservoir bildet, bestehe nicht. Die Abbruchkante sei vielmehr ein zu erwartendes Ergebnis nach den letzten Sandaufspülungen 2020 am Strand vor den Dünen. Das Sanddepot verhindert Abbrüche an den dahinterliegenden Schutzdünen und werde mit jeder Sturmflut schmaler, teilte die Behörde mit.

Wie werden Windstärken berechnet?

Windgeschwindigkeiten werden mit der Beaufort-Skala gemessen. Sie wurde von dem englischen Admiral Francis Beaufort (1774—1857) entwickelt. Die Skala reicht vom leisen Luftzug der Stärke 1 bis zum Sturm der Stärke 9 mit 88 Stundenkilometern, bei dem erste Dachziegel herabfallen. Ein schwerer Sturm (10) mit bis zu 102 Kilometern in der Stunde kann dicke Äste abbrechen. Der orkanartige Sturm (11) reicht bei bis zu 117 Kilometern, um ganze Bäume zu entwurzeln. Bei stärkerem Wind (12) ist ein Orkan erreicht, der schwere Verwüstungen anrichten kann. An Küsten wirbelt er große Wassermassen auf, die in Brechern einen Druck von mehreren Tonnen pro Quadratmeter verursachen können.

Wie entstehen Gewitter und Blitze?

Wenn unterschiedlich warme Luftmassen aufeinandertreffen oder es in der Atmosphäre zwischen oben und unten besonders große Temperaturunterschiede gibt, gewittert es. Je heißer es am Boden ist, desto heftiger ist das Gewitter in der Regel. Die feuchtwarme Luft steigt nach oben, kondensiert und bildet eine Gewitterwolke. In der Wolke baut sich ein immer größer werdendes elektrisches Spannungsfeld auf, das sich durch eine Art Kurzschluss - einen Blitz - wieder entlädt. Häufig entstehen Gewitter innerhalb weniger Minuten und sind örtlich begrenzt.

Wie häufig gewittert es denn?

Rund 2000 Gewitter pro Stunde gibt es laut DWD auf dem gesamten Planeten, die meisten davon in den Tropen. Bei jedem Gewitter blitzt es etwa 100 Mal pro Sekunde. Die meisten Blitze entladen sich zwischen den Wolken und schlagen nicht in Richtung Erde. In Deutschland blitzt es mehr als zwei Millionen Mal pro Jahr.

