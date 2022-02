Hannover

Forstarbeiter Jonas Töpperwien setzt auf dem Dietrichsberg westlich von Clausthal-Zellerfeld im Harz die Motorsäge an. Eine Minute dauert es, bis er den Stamm einer rund 70 Jahre alten Fichte vom breiten Wurzelteller getrennt hat. „Ein gesunder Baum, ein Sahnestück. Das ergibt gutes Bauholz zum Beispiel für Dachlatten und wird auf dem Markt einen guten Verkaufspreis erzielen“, sagt Michael Rudolph, Sprecher des Niedersächsischen Forstamts Clausthal. Ihm wäre es trotzdem lieber, die Fichte stünde noch.

Schäden im Harz: Dem Wald fehlt der Schutz

In dem Revier auf dem Hochplateau lässt sich gut erkennen, was zuletzt an vielen Stellen im Harz passiert ist. In dem Altbestand aus Fichten mussten Revierleiter Alexander Marks und seine Mitarbeiter Bäume fällen, die aus den Dürrejahren geschwächt und deshalb vom Borkenkäfer befallen waren. „Das waren Randbäume, die den dahinterliegenden Bestand geschützt haben“, erklärt Marks.

Stürmen steht ein Einfallstor offen

Entstanden, so schildert es Marks, ist eine Art Einfallstor für die Orkantiefs „Ylenia“, „Zeynep“ und „Antonia“, die mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern in der Stunde über den Dietrichsberg gebraust sind. „Die gesunden Bäume, die noch standen, sind umgeklappt, als hätte jemand eine überdimensional Fliegenklatsche benutzt“, sagt Marks.

Und nicht nur das: Weil die Stürme aus unterschiedlichen Windrichtungen brausten, fielen die Stämme nicht in eine Richtung, sondern durcheinander. Marks vergleicht es mit einem Mikadospiel. Was noch steht, ist zum großen Teil angeschoben – also geneigt, weil sich Teile des Wurzelwerks gelöst haben. Diese Bäume müssen die Forstarbeiter noch fällen.

Wanderwege werden zuletzt geräumt

Die Räumtrupps gehen nach einem bestimmten Schema vor. Zuerst befreien sie Verkehrsstraßen, dann den Bereich von Elektroleitungen. Danach sind Forstwege an der Reihe, damit Maschinen, Holztransporter und im Ernstfall auch Krankenwagen in die Wälder fahren können. Erst zuletzt stehen reine Wanderwege oder Langlaufstrecken auf der Liste.

Auf dem Dietrichsfeld steuert Ingo Kalbitz einen Kranschlepper mit Seilzug. Er entwirrt das Mikadospiel, indem er die Fichten zu einem freien Platz transportiert. Dort trennen seine Kollegen Stämme und Wurzelteller voneinander. Später werden Holzerntemaschinen und -transporter anrücken.

Ausmaß der Schäden ist noch nicht zu beziffern

Wie umfangreich die aktuellen Schäden allein in dem rund 1500 Hektar großen Revier Dietrichsberg sind, kann Marks noch gar nicht genau beziffern. „Sie dürften aber größer sein als beim Sturm ,Friederike‘ im Januar 2018“, sagt er. Mit den Aufräumarbeiten werde man bis in den Sommer hinein beschäftigt sein. Aktuell gilt nach wie vor die Warnung der Landesforsten, Wälder nicht zu betreten. Wer wissen will, welche Wanderwege wann wieder frei sind, sollte sich bei den lokalen Touristinformationen erkundigen, rät Forstamtssprecher Rudolph.

Neupflanzung mit Bergahorn-Sämlingen

„Wir müssen aufräumen, die Restwälder so gut wie möglich pflegen und neue Bäume anpflanzen“, erklärt Alexander Marks. Auf der Fläche auf dem Dietrichsberg werden noch in diesem Jahr 30 bis 60 Zentimeter hohe Bergahorn-Sämlinge gesetzt. Diese Art Waldumbau weg von Fichten-Monokulturen hin zu widerstandsfähigeren Laubbäumen betreiben die Landesforsten im Harz seit Jahren, aber die Ausgangslage hat sich verschlechtert. Die Bestände können nicht in dem Tempo ersetzt werden, in dem sie durch Käfer und Stürme auslichten oder verschwinden. „Es dauert 60 bis 80 Jahre, bis der Wald auf dem Dietrichsberg nachgewachsen ist“, sagt Marks.

Bis zu 80 Prozent der Fichten sind weg

Das hat dramatische Langzeitfolgen, wie Michael Rudolph erläutert. Die Landesforsten erfassen die Gesamtbestände an Holz im Harz mithilfe von Satellitentechnik. 2014 beliefen sich die Vorräte auf 300 Millionen Kubikmeter und waren damit so groß wie nie seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Jetzt werden sie wieder inventarisiert, um das Ausmaß der Schäden zu erfassen. „Wir schätzen, dass seitdem 50 bis 80 Prozent der Fichtenbestände durch Borkenkäfer und Stürme nicht mehr zur Verfügung stehen“, erklärt er.

So voll wie zuletzt lange nicht mehr: Die Innerstetalsperre im Harz. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Talsperren sind vollgelaufen An der Innerstetalsperre bei Langelsheim im Harz schwappt das Wasser an die Staumauer, es steht knapp unter der Kante des davor stehenden Überlaufturms. Als Folge von Stürmen, Niederschlägen und Schneeschmelze mussten die Harzwasserwerke Anfang der Woche ein drohendes Hochwasser zurückhalten und in ihren sechs Talsperren rund zehn Millionen Kubikmeter Wasser zusätzlich auffangen – „das entspricht etwa dem halben Volumen der Innerstetalsperre“, wie die Harzwasserwerke mitteilen. Dabei haben die Stürme noch eine besondere Herausforderung mit sich gebracht. Umgestürzte Bäume blockierten einige Zu- und Abflüsse an Teichen der Oberharzer Wasserwirtschaft und mussten beseitigt werden. Mittelfristig sei zu prüfen, ob es Sinn mache, die Schutzstreifen rund um die Anlagen präventiv zu vergrößern, so dass die Kombination aus Sturm und Hochwasser nicht zu einer so angespannten Situation führen könne, erklären die Harzwasserwerke. Dann würden Bäume gefällt, damit der Abstand zwischen Waldzonen einerseits sowie Zu- und Abflüssen sowie Betriebswegen andererseits größer wird. Insgesamt sind die Talsperren im Westharz zu 81 Prozent gefüllt, nach Abflauen der Niederschlagsmengen lassen sie sogar Wasser ab. Das war zuletzt häufig anders. Nach drei Dürrejahren in Folge von 2018 bis 2020 war der Wasserstand in den Talsperren teilweise auf Werte unter 40 Prozent der Kapazitäten und damit um 20 Prozentpunkte unter dem langjährigen Mittel gesunken. Die Harzwasserwerke als größter Versorger Niedersachsens mussten häufiger die Frage beantworten, ob denn die Trinkwasserversorgung gesichert sei – und konnten sie trotz der niedrigen Pegel immer mit ja beantworten. Jetzt kam die Frage auf, ob die Talsperren nicht überlaufen. „Die Gefahr bestand nicht“, sagt Sprecher Norman Droste und verweist auf das Verbundsystem, das Wasserstände innerhalb der einzelnen Anlagen ausgleicht. „Regen und Schneeschmelze haben dazu geführt, dass die für diese Jahreszeit üblichen Durchschnittswerte erreicht sind“, sagt Droste. Nach Angaben des Sprechers wird der eingestaute Vorrat für diese Saison auch dann reichen, wenn es wieder ein trockener Sommer wird. „Wie es für die Zeit danach aussieht, lässt sich seriös nicht genau vorhersagen“, erklärt Droste und verweist auf den Klimawandel und seine Folgen. Es sei deshalb kein Fehler, wenn die Verbraucher mit dem Trinkwasser sparsam umgehen.

Im September 2020 sah die Innerstetalsperre noch so aus – damals Folge der Trockenheit. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Braun statt grün und neue Blicke auf den Brocken

Seit dem Wintersturm „Friederike“ im Jahr 2018 habe sich die Entwicklung rasant beschleunigt. Ganze Hänge sind nicht mehr in dichtem Grün bewachsen, sondern licht und braun, weil die Bäume umgeblasen oder abgestorben sind. „Besucher, die zwischenzeitlich länger nicht mehr im Harz waren, reagieren bestürzt“, berichtet Rudolph. Dass mittlerweile im Bereich von Clausthal-Zellerfeld der Brocken ins Blickfeld rückt an Stellen, an denen früher die Sicht durch Wald verstellt war, tröstet nicht.

Für das aktuell zu räumende Holz wie das der Fichten vom Dietrichsfeld rechnen die Landesforsten mit einem Verkaufspreis von rund 85 Euro pro Kubikmeter. Das ist laut Rudolph Normalniveau, nachdem die Preise zwischenzeitlich auf einen Tiefstand von 35 Euro nach unten gerauscht seien. Den Forstamtssprecher treibt aber eine Sorge um, die bis vor einiger Zeit noch unvorstellbar war: „Es kann sein, dass der Harz als Lieferant für den Rohstoff Holz wegfällt.“

Von Bernd Haase