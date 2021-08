Hannover

In Niedersachsen herrscht offenbar immer noch ein Mangel an Krippenplätzen – und das, obwohl die Betreuung massiv ausgebaut wurde. Allerdings stieg zugleich der Bedarf gerade in dieser Altersgruppe stark an. Das geht aus einer am Dienstag vorgestellten Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor. Erschwerend für Kita-Kinder und ihre Eltern kommt hinzu, dass es der Landesregierung offenbar trotz erheblicher Anstrengung bislang nicht gelungen ist, einen kindgerechten Betreuungsschlüssel in den Kitas zu etablieren. Die Studie zeige deutlich, dass es mehr Qualität in den Kindertagesstätten brauche, sagte Christine Heymann-Splinter von der Landeselternvertretung der niedersächsischen Kindertagesstätten. Dazu gehörten ein verbesserter Fachkraft-Kind-Schlüssel und bedarfsorientierte Betreuungsangebote im Bereich der frühkindlichen Bildung. Heymann-Splinter forderte angesichts der Ergebnisse erneut, dass die dritte Fachkraft nicht erst – wie vom Land beschlossen – 2027, sondern bereits jetzt in die Ganztags-Kitas kommen müsse.

Viel weniger Krippenplätze als in Ostdeutschland

Rund 33 Prozent der niedersächsischen Kinder unter drei Jahren besuchten laut der Studie der Gütersloher Stiftung am 1. März 2020, eine Kita oder Kindertagespflegeeinrichtung. Das ist bemerkenswert, wenn man sich vergegenwärtigt, dass 2007 noch gerade einmal 7 Prozent der unter Dreijährigen ein Kita- oder Kindertagespflege-Angebot nutzten. Zwischen 2011 und 2020 stieg die Zahl der betreuten Krippenkinder sogar auf mehr als das Doppelte an (von 35.669 auf 73.853 Kinder). Das Problem ist offenbar: Der Bedarf übersteigt diese Steigerungsraten bei Weitem. Laut Bertelsmann-Studie meldeten 2019 insgesamt 47 Prozent aller niedersächsischen Eltern für Kinder dieser Altersgruppe einen Betreuungswunsch an. Im Vergleich zu den ostdeutschen Bundesländern fällt laut dem „Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme“ die Quote bei der Krippenbetreuung in Niedersachsen überdies ziemlich mager aus. Dort liegt sie jetzt schon bei 53 Prozent.

Nicht genügend Fachkräfte für mehr als die Hälfte der Kinder

Positiv dagegen ist: Gemessen am Personalschlüssel bieten die niedersächsischen Kitas immerhin eine bessere Qualität. Muss in Ostdeutschland beispielsweise rechnerisch eine vollzeitbeschäftigte Fachkraft elf ganztagsbetreute Kindergartenkinder betreuen, sind es in Niedersachsen lediglich acht. Im Krippenbereich liegt Niedersachsen knapp über dem Schnitt westdeutscher Kitas. 3,7 Kindern steht hier eine Fachkraft gegenüber (westdeutscher Schnitt: 3,5 zu 1). Kindgerecht ist das laut Studie allerdings alles nicht. Am 1. März 2020 stand für fast 63 Prozent der Kinder in amtlich erfassten Kita-Gruppen in Niedersachsen nicht genügend Fachpersonal zur Verfügung, heißt es in dem Bericht.

Dabei tut das Land einiges, um dem Mangel an Qualität entgegenzuwirken. Zwischen 2011 und 2020 stieg der Studie zufolge die Zahl des Kita-Personals um 61 Prozent auf 58.189 Beschäftigte, in den Horten um rund 48 Prozent (3959 Beschäftigte). Anders als in anderen Bundesländern ließen sich die Betreuungsquoten hier deshalb bei bis 2030 auf das ostdeutsche Niveau heben, prognostizieren die Studienmacher. Um die niedersächsischen Personalschlüssel in den Kita-Gruppen zumindest auf das Westniveau anzugleichen, fehlten sogar nur einige Hundert Fachkräfte. Man müsse dazu allerdings bereits jetzt mit dem Ausbau der Kita-Plätze und der Ausbildungskapazitäten beginnen.

Von Jutta Rinas