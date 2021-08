Strenge Regeln – wenig Infektionen? Ein Corona-Vergleich der Nordländer

Lübeck

Am Dienstag treffen sich die Ministerpräsidenten der Länder. Statt Lockerungen könnten die steigenden Corona-Inzidenzen erneute Einschränkungen bringen. Im Bundesvergleich und sogar zwischen den Nordländern gibt es große Unterschiede.

Die niedrigsten Werte haben (Stand Sonntag, 8.8.2021) Thüringen (6,3), Sachsen-Anhalt (7,2) und Sachsen (7,6) – Gebiete, deren Corona-Zahlen extrem hoch waren, als der Norden auffällig niedrige Werte aufwies. Inzwischen ist Hamburg im Bundesvergleich Spitzenreiter mit einer Inzidenz von 56,5, gefolgt von Schleswig-Holstein (40,8). Auffällig ist, dass Mecklenburg-Vorpommern (17,4) und Niedersachsen mit (18,1) viel besser abschneiden. Sind die Unterschiede strengeren Regeln geschuldet? Ein Überblick:

Diese Corona-Einschränkungen gelten in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein können sich seit Ende Juli zu 25 Personen treffen, die Anzahl der Haushalte spielt dabei keine Rolle. Kinder unter 14 Jahren, Genesene und Geimpfte zählen nicht mit. In Einzelhandel, Bussen, Bahnen und in vielen öffentlichen Bereichen gilt Maskenpflicht. Im Freien wurde sie aufgehoben. Bei Veranstaltungen gibt es keine Begrenzung der Teilnehmerzahl. Auch Veranstaltungen mit Eventcharakter sind in Außenbereichen und unter Auflagen zulässig.

Außerdem gibt es keine Testpflicht mehr in Restaurants (innen), bei Veranstaltungen mit Gruppenaktivität und beim Sport. Auch die Folgetestung für Urlauber ist passé. Bestehen bleibt die Testpflicht bei Discotheken und Clubs. Der Alkoholverkauf ist wieder rund um die Uhr zulässig.

Vom 1. August 2021 an müssen alle Personen ab 12 Jahren bei Ihrer Einreise nach Deutschland einen aktuellen Testnachweis vorlegen, es sei denn, sie sind geimpft oder genesen.Die ausführlichen Einreisebestimmungen des Bundes finden Sie hier.

Schleswig-Holstein will, dass künftig neben der Inzidenz weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Diese Regeln gelten in Hamburg

Zu Sonnabend machte die Inzidenz in Hamburg einen Sprung um fast 10 und überschritt die 50er-Marke. Auf die Corona-Einschränkungen hat das zunächst keinen Einfluss. Inwiefern weitere Maßnahmen zu treffen sein, werde Gegenstand der Ministerpräsidentenkonferenz sein, sagte eine Sprecherin der Gesundheitsbehörde.

Bislang dürfen sich in der Hansestadt zehn Personen unabhängig von der Zahl der Haushalte ohne Abstand treffen. Kinder unter 14 Jahren, Genesene und Geimpfte zählen nicht mit. Unter anderem in Einzelhandel, öffentlichen Verkehrsmitteln, Kultureinrichtungen und bei körpernahen Dienstleistungen gilt Maskenpflicht. Beim Friseur, in Pflegeeinrichtungen und bei Indoor-Freizeitangeboten muss ein Corona-Test vorgelegt werden.

Tanzveranstaltungen im Freien sind mit bis zu 250 Personen unter Auflagen möglich, ebenso wie Volksfeste (Dom) und Straßenfeste.

Zwischen 23 Uhr und 6 Uhr am Folgetag gilt eine Sperrstunde für innengastronomische Angebote, in „Hotspots“ in den Stadtteilen Schanzenviertel und St. Pauli ein tägliches Alkoholausschankverbot von 23 bis 6 Uhr. Kioske, Supermärkte und gastronomische Betriebe dürfen von Freitag bis Sonntag von 20 bis 6 Uhr keinen Alkohol außer Haus verkaufen. Im Stadtpark ist freitags und sonnabends sowie an Tagen, auf die ein Feiertag folgt, Alkohol von 21 bis 6 Uhr verboten.

Hamburg-Urlauber – abgesehen von Tagesgästen – brauchen einen negativen Coronatest und müssen diesen alle 72 Stunden wiederholen.

Mecklenburg-Vorpommern hat ein Ampelsystem

Die sechsstufige Corona-Ampel unserer Nachbarn steht auf gelb (Inzidenz 10 bis 35). Das Ampelsystem teilt die Regionen je nach Infektionsgeschehen von Stufe 0 (Inzidenz bis 10) bis 5 (Inzidenz ab 150) ein. Hauptfaktor ist weiterhin die 7-Tage-Inzidenz, als weitere Kriterien gelten die 7-Tage Inzidenz der Hospitalisierten und die Auslastung der Intensivstationen.

Die Testerfordernisse entfallen dort, wo an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Stufe 0 (grün) oder 1 (gelb) erfasst wird. Diese Ausnahme gilt nicht für Clubs, Diskotheken, Volksfeste, Messen, Ausstellungen, Beherbergungsbetriebe und Großveranstaltungen. Die Testpflicht tritt in Kraft, wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Stufe 2 oder höher erreicht wird.

In Restaurants entfällt auch die Testpflicht bei privaten Zusammenkünften in separaten Räumlichkeiten. Das Tanzen beim Besuch von Gaststätten ist nicht mehr verboten. Die Maskenpflicht im Freien entfällt dort, wo an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Stufe 0 erfasst wird. Großveranstaltungen mit mehr als 1 250 Personen im Innenbereich und mehr als 2 500 Personen im Außenbereich können für bis zu maximal 15 000 Personen genehmigt werden.

Mindestens bis zum Ende der zweiten Schulwoche nach den Ferien besteht die Testpflicht und die Verpflichtung eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Masken- und Testpflicht gelten ebenso in Hamburg und Schleswig-Holstein.

Ein Stufenplan für Niedersachsen

Niedersachsen wartet wie Mecklenburg-Vorpommern mit einer verhältnismäßig niedrigen Inzidenz auf. Derzeit ist die zweite von vier Stufen erreicht (Inzidenz 10 bis 35). In Einzelhandel, Restaurants und Bars (außer am Tisch) gilt Maskenpflicht im Innenbereich. Eine Testpflicht gibt es in der Gastronomie nicht mehr. Zehn Personen aus maximal zehn Haushalten dürfen privat zusammenkommen, dazu Kinder bis 14 Jahre, Genesene und Geimpfte.

Draußen sind Veranstaltungen bis zu 500, drinnen bis zu 100 Personen erlaubt – 500 bei festen Sitzplätzen. Größere Veranstaltungen bis über 5000 Personen sind möglich, aber genehmigungspflichtig. Hier gibt’s eine Übersicht über den Stufenplan in Niedersachsen.

An Schulen gilt Maskenpflicht außerhalb der eigenen Kohorte überall da, wo nicht dauerhaft Abstand gehalten werden kann. Auch hier müssen sich die Jugendlichen zwei mal wöchentlich testen lassen. Wie in Hamburg müssen Urlauber nicht nur bei Anreise sondern auch zweimal wöchentlich einen Corona-Test machen.

Von RND/LN/Nina Gottschalk