Bremerhaven

Ein Segelschiff, das nicht mehr auf große Fahrt gehen kann, ist nicht mehr mobil – aber wird es deshalb gleich zu einer Immobilie? Offenbar ja. Um ein Schiff und seinen Liegeplatz dreht sich gerade ein größerer Nachbarschaftsstreit in Bremerhaven. In der Seestadt hatte am 26. August vergangenen Jahres ein stattliches Segelschiff festgemacht: die „Schulschiff Deutschland“ (so der korrekte Titel), ein „Dreimast-Vollschiff“, gebaut 1927 bei der Tecklenborg-Werft in Wesermünde. Viel herumgekommen ist die „Schulschiff Deutschland“ eigentlich nicht, zwölf Übersee-Fahrten hat das Schiff hinter sich gebracht und 17 Fahrten in der Nord- und Ostsee. Nach 1944 wurde das Segelschiff als Lazarettschiff und Wohnschiff genutzt, es war Jugendherberge und Ausbildungsbetrieb und lag lange in Bremen-Woltmershausen und nach einer großen Restaurierung von 1996 bis 2021 in Bremen-Vegesack.

Von 1996 bis 2021 lag die „Schulschiff Deutschland“ im Hafen von Bremen-Vegesack – ohne Baugenehmigung. Quelle: Hauke-Christian Dittrich (Archiv)

Anwohner haben keinen freien Blick aufs Wasser mehr

Dann wurde es mit Schlepperhilfe aus der Lesum die Weser hoch nach Bremerhaven gebracht. Und der Ärger begann. Das 86 Meter lange Segelschiff liegt in Bremerhaven im Neuen Hafen am Lloyd-Platz, in der Nähe sind viele andere Touristenattraktionen der Stadt wie das Auswanderer- und das Klimahaus, der Zoo am Meer und auch das Deutsche Schifffahrtsmuseum. Am Lloyd-Platz befinden sich allerdings auch Wohnhäuser. Schicke Wohnkomplexe mit vielen Eigentumswohnungen, von denen die meisten den Blick aufs Wasser ermöglichen. Alle erbaut vor knapp 15 Jahren, also deutlich bevor die „Schulschiff Deutschland“ hier festmachte.

1944 war das Schiff zum letzten Mal unter Segeln

Die Besitzer von zwei Eigentumswohnungen haben Probleme mit dem stolzen Dreimaster und seinem Liegeplatz. Als sie die Wohnungen erworben hatten, hatten sie den freien Blick aufs Hafenbecken. Jetzt liegt dort ein Schiff. Eigentlich ist das in einem Hafenbecken kein ungewöhnlicher Umstand. Dieses Schiff aber ist ein Schiff, das bleiben wird. Die „Schulschiff Deutschland“ kann unter den derzeit gültigen Sicherheitsbestimmungen nicht mehr als Segelschiff genutzt werden. 1944 war die „Schulschiff Deutschland“ zum letzten Mal unter Segeln unterwegs. Sie hat zwar noch Masten und Rahen, aber längst keine Segel mehr. Und sie ist nicht nur mit Leinen, sondern auch mit Strom- Wasser- und Abwasserleitungen fest mit dem Land verbunden.

Die Anwohner haben einen Anwalt eingeschaltet, der prüfen sollte, ob es sich bei dem Schiff tatsächlich um ein Schiff oder nicht doch um eine Art Immobilie handelt – und ob man für die dauerhafte Platzierung eines Schiffes an einem festen Platz nicht eine Baugenehmigung brauche.

Viele Touristenattraktionen: Auch das Deutsche Schifffahrtsmuseum Bremerhaven befindet sich im Neuen Hafen. Quelle: Sina Schuldt

Trägerverein braucht eine Baugenehmigung

Man braucht eine. Das haben die Recherchen des Anwalts ergeben. Auch die anderen Schiffe im touristisch erschlossenen Hafen von Bremerhaven haben eine: Das U-Boot „Wilhelm Bauer“ vor dem Columbus-Center ebenso wie die kleinen Imbissschiffe, von denen hier in der Saison Fisch verkauft wird. Volker Heigenmooser, der Pressesprecher des Magistrats, sagt, dass auch der Traditionswindjammer „Seute Deern“ der im August 2019 im Museumshafen auf Grund lief, eine Baugenehmigung hatte. Als das Schiff später demontiert wurde, habe es sogar eine Abrissgenehmigung gebraucht.

Entdeckungstour auf dem Dreimaster: Die „Schulschiff Deutschland“ ist beliebt bei Tagesgästen – man kann sich auf dem Schiff auch trauen lassen. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Der Anwalt der Wohnungsbesitzer hat herausgefunden, dass die „Schulschiff Deutschland“ wie ein Hausboot zu bewerten sei. Die können auch nicht dauerhaft festmachen, wo es ihren Eignern gerade passt. Claus Jäger, der erste Vorsitzende des Schulschiff-Vereins, dessen Aufgabe es ist, das unter Denkmalschutz stehende letzte deutsche Vollschiff als maritimes Kulturdenkmal zu pflegen und zu erhalten, sagt: „25 Jahre lag das Schiff einfach so in Bremen-Vegesack, der Gedanke, dass dafür eine Baugenehmigung nötig ist, lag eigentlich immer fern.“

Trauungen, Partys, Übernachtungen

Jetzt ist klar, dass eine Baugenehmigung nötig ist; der Verein hat einen Architekten damit beauftragt, einen Bauantrag zu erstellen. Im März soll der Antrag rausgehen, dann muss die Baubehörde des Bremerhavener Magistrats entscheiden, wie es weitergeht. Es spricht viel dafür, dass dem Antrag stattgegeben wird. Eine andere Frage ist, was auf dem Schiff, das fest im Hafen liegt, eigentlich passiert. Man kann die „Schulschiff Deutschland“ besichtigen (vier Euro für Erwachsene, 2,50 Euro für Kinder), man kann sich auf dem Schiff trauen lassen, und man kann den Dreimaster auch für Partys und Übernachtungen buchen.

Das sei alles kein „störendes Gewerbe“, das in dem Hafen, der baurechtlich ein Mischgebiet ist, tatsächlich nicht zugelassen wäre, sagt der Vereinsvorsitzende Jäger. Er hält die Lärmbelästigung für moderat: „Die Trauungen finden sonnabends von 10 bis 16 Uhr statt, die Übernachtungsgäste wollen doch selber ihre Ruhe haben, und die Tagesbesucher sind um 18 Uhr weg.“

Beliebt bei Touristen

Den Liegeplatz im Neuen Hafen findet der Vereinsvorsitzende ideal. Der Vorteil: Schon von der Autobahnabfahrt „Bremerhaven Mitte“ aus können Touristen die drei Masten des Schiffes erkennen. Die „Schulschiff Deutschland“ habe sich zu einer Art neuem Wahrzeichen von Bremerhaven entwickelt, sagt auch Pressesprecher Heigenmooser. Viele Tagesgäste besuchen die „Schulschiff Deutschland“. „In Bremen-Vegesack hatten wir in einem wirklich guten Jahr 8000 Besucher“, sagt Claus Jäger, „am neuen Liegeplatz in Bremerhaven hatten wir die Menge bereits in den beiden Monaten August und September.“

Ankunft in Bremerhaven am 26. August 2021: Die „Schulschiff Deutschland“ hat sich an diesem Tag besonders fein gemacht. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Kein Kompromiss in Sicht

Ein Kompromiss ist im Moment noch nicht in Sicht. Würde man den Dreimaster 30 Meter nach Norden versetzen, hätten die Wohnungseigentümer am Lloyd-Platz vom Hochparterre aus wieder freien Blick aufs Hafenbecken, allerdings wäre das Schiff dann von der Autobahnabfahrt aus nicht mehr sichtbar. Der Wahrzeicheneffekt wäre verloren. Außerdem ist die Kaimauer 30 Meter weiter im Norden etwas abgesenkt. Dort können jetzt noch Schiffe mit weniger Tiefgang festmachen. Diese Liegeplätze würden dann fehlen. Und teuer wäre solch ein Manöver, bei dem Wasser-, Abwasser- und Stromleitungen verlegt werden müssen, auch. Claus Jäger sagt: „Das kostet so viel wie ein kleines Einfamilienhaus“.

Aber vielleicht weniger als eine schöne Eigentumswohnung in guter Lage.

Von Ronald Meyer-Arlt