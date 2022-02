Wangerooge

Wer den Strand von Wangerooge einmal im Sommerurlaub besucht hat, erkennt ihn derzeit kaum wieder. Die Orkantiefs „Nadia“, „Ylenia“, „Zeynep“ und zuletzt „Antonia“ haben die Insel gezeichnet. 90 Prozent des Badestrandes hat Wangerooge bei den jüngsten Stürmen eingebüßt. Das Betonfundament unter der Promenade, das sogenannte Deckwerk, ist nicht länger mit Sand bedeckt. Auf einer Länge von einem Kilometer haben die Sturmfluten eine fast senkrechte, teilweise mehrere Meter hohe Kante geformt.

Das sogenannte Deckwerk ist jetzt an einigen Strandabschnitten sichtbar. Quelle: Inga Schönfeldt

In diesem Zustand ist der Strand nicht ungefährlich. Der Sand gibt leicht nach – so als würde man durch tiefen Neuschnee waten. Anfang Februar war eine Inselbewohnerin zu nah an die Kante gegangen, ist mehrere Meter in die Tiefe gerutsch und hat sich dabei ein Bein gebrochen. Ihre Bergung war schwierig, denn immer wieder rutschte Sand von oben nach. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus aufs Festland.

60.000 Kubikmeter Sand fehlen

Im Sommer wird von der Unglücksstelle nichts mehr zu sehen sein. Denn sobald die Sturmflutsaison Mitte März vorbei ist, rücken große Baufahrzeuge an. Sechs Wochen brauchen die Fahrer, um den Strand wiederherzustellen. In diesem Jahr werden sie um die 60.000 Kubikmeter Sand transportieren müssen – so viele hat Tief „Zeynep“ Mitte Februar mitgerissen.

Es ist eine Arbeit, die jedes Jahr aufs neue anfällt. Im Winter reißt das Meer den Strand weg – im Frühling füllen ihn Arbeiter für die Urlauber wieder auf. Das ist nicht nur aufwendig, sondern kostet die verschuldete Insel auch viel Geld. Wäre es da nicht sinnvoller, den Strand einfach der Natur zu überlassen?

Teilweise ist die Abbruchkante mehrere Meter hoch. Quelle: Inga Schönfeldt

Wenige Tage bevor „Zeynep“ in ganz Deutschland Bäume entwurzelt, den Bahnverkehr lahmgelegt und drei Menschen das Leben gekostet hat, sitzt Marcel Fangohr, Bürgermeister von Wangerooge, in der Kurverwaltung. Außer ein bisschen Regen ist draußen noch nicht viel vom nahenden Sturm zu spüren. Doch Fangohr überprüft schon jetzt mehrmals täglich die Wasserstandsvorhersage. Er weiß genau, was die Zahlen für die Insel bedeuten. „1,50 Meter [über dem mittleren Hochwasser, Anm. d. Red.] tun schon immer weh. Aber bei zwei Meter weiß man, dass der Strand weg ist“, sagt Fangohr.

Strand für Küstenschutz wichtig

Warum lässt er jedes Jahr für viel Geld den Strand immer wieder aufschütten? „Es ist eine Mischung aus Küstenschutz und Tourismus“, sagt der Politiker. Der Strand schütze das Deckwerk, das wiederum die Insel festhält. Gäbe es diese Befestigung nicht, würde Wangerooge immer weiter nach Osten wandern und irgendwann in der Fahrrinne vor Wilhelmshaven landen. Zudem schirme die Insel auch das Festland vor dem Meer ab, erklärt Fangohr. Vom Strand profitiere aber nicht nur die Küste, sondern auch jeder Insulaner. Denn der Strand lockt Besucher an. „Wenn keine Gäste mehr kommen, hat das Auswirkungen auf alle Betriebe.“

Ganz kann sich auch Bürgermeister Marcel Fangohr dem Spektakel, das eine Sturmflut bietet, nicht entziehen: „Der Sturm sorgt, was den Strand angeht, für ein lachendes und weinendes Auge.“ Quelle: Inga Schönfeldt

Auch die Kurverwaltung zieht aus dem Strand einen Nutzen. Rund 1300 Strandkörbe werden jedes Jahr am Hauptstrand an Touristen vermietet. 11,50 Euro kostet ein Strandkorb pro Tag – eine sichere und auch benötigte Einnahmequelle.

Wird der Strand verlegt?

Denn die Ausgaben sind hoch. Um die 260.000 Euro kostet die Aufschüttung pro Jahr. „In diesem Jahr rechne ich eher mit 350.000 Euro“, sagt Fangohr. Finanzielle Unterstützung in Höhe von 100.000 Euro bekomme die Verwaltung vom Landkreis. Um Geld zu sparen, schütte man den Strand aber längst nicht mehr so hoch und breit auf wie noch vor einigen Jahrzehnten.

Günstiger wäre es, den Hauptstrand ein paar Kilometer weiter nach Osten zu verlegen. Dort ist der Strand deutlich breiter, und es gibt einen natürlichen Sandvorrat, der sich immer wieder auffüllt. Eine Lösung sei das aber nicht, sagt der Bürgermeister. „Für die meisten Gäste ist das zu weit weg“, meint der 40-Jährige. „Dort beginnt auch der Nationalpark, und das Aufstellen von Strandkörben ist verboten.“ Zudem fehle dort die Infrastruktur.

Weitere Inseln betroffen – Land signalisiert Hilfe Nicht nur Wangerooge ist von den Stürmen der vergangenen Tage heftig betroffen gewesen – auch auf der kleinsten ostfriesischen Insel Baltrum sind 90 Prozent des Badestrandes weggespült worden. Die erlittenen Sandverluste sind laut der Gemeinde Baltrum „enorm“. Noch sei offen, wie ein normaler Badebetrieb mit Strandkörben, Spiel- und Sportgeräten auf dem bisherigen Strand bis zum Sommer wieder möglich sei. Inselbürgermeister Harm Olchers (parteilos) forderte vom Land schnelle Hilfe, um den Badestrand wiederherzustellen. Außerdem regte er in einer Mitteilung an, Konzepte und Ideen für die Zukunft zu sammeln, um mehr Sand außerhalb der Sturmflutsaison an den Stränden der Ostfriesischen Inseln zu sichern. Auch andere Inseln wie Langeoog und Norderney hatten zuletzt Sandverluste gemeldet. Umweltminister Olaf Lies (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) signalisierten bereits Hilfe. Ende März soll es zu dem Thema eine Inselkonferenz geben.

Und auch im Osten sorgen Sturmfluten regelmäßig für Abbrüche des Strandes. Dort ist aber nicht die Kommune, sondern das Land Niedersachsen zuständig. Mit Drohnen vermessen die Mitarbeiter des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) die Schäden aus der Luft. Nur alle paar Jahre muss der NLWKN das Sanddepot vor der Düne auffüllen. „Der Badestrand an der Hauptpromenade ist deutlich gefährdeter und auch durch kleinere Sturmfluten relativ stark betroffen“, sagt Frank Thorenz vom NLWKN.

Gibt es zu viele Touristen?

Während am Badestrand im Winter nur ein paar Spaziergänger unterwegs sind, tummeln sich dort im Sommer Tausende von Besuchern. Über sie diskutieren nun die Insulaner. Die Bewohner sind zwiegespalten was den Tourismus angeht. Einerseits sind sie auf die Urlauberinnen und Urlauber angewiesen. Sie vermieten Ferienwohnungen an die Gäste, betreiben Gaststätten oder Fahrradverleihs. Andererseits gibt es mittlerweile einige, die meinen, dass es zu viele Touristen gibt.

„Die Insel ist jetzt schon am Limit. Es muss in eine andere Richtung gehen“, sagt Thomas Beckmann. Der 65-jährige Hesse ist mit Beginn der Rente auf die Insel gezogen und kennt Wangerooge aus vielen Urlauben seit seiner Kindheit. „Früher war es einfach beschaulicher.“

„Die Zeiten des Overtourismus sind ziemlich vorbei“, meint Annemarie Mähr von der Bürgerinitiative (BI) gegen einen geplanten Hotelneubau. Gemeinsam mit Berthold Riffert (links) und Thomas Beckmann von der BI kämpft sie um den Erhalt des alten Kurgebäudes. Quelle: Inga Schönfeldt

Dass es immer mehr Touristen gibt, merke man an vielen Stellen. „Im Sommer waren die Schiffe derart ausgebucht, dass Gäste am Festland zurückbleiben mussten.“ Ohne rechtzeitige Reservierung sei es unmöglich, einen Platz in einem Restaurant zu bekommen oder einen Strandkorb zu mieten.

Bürgerinitiative sammelt Unterschriften

Beckmann ist Teil einer Bürgerinitiative (BI), die sich anlässlich eines Hotelneubaus formiert hat. Das Grundstück, auf dem sich derzeit noch die Kurverwaltung mit dem Trauzimmer, dem Kursaal und eine bei Insulanern beliebte Gaststätte befinden, soll an einen Investor verkauft werden. Dieser will die sanierungsbedürftigen Gebäude abreißen und zwei Luxushotels mit 400 Betten errichten.

Die Initiative will das verhindern – aus Angst vor den Touristenmassen, weil das Hotelkonzept nicht zur Insel passe und wegen des symbolhaften Verkaufs. Viele Insulaner befürchten, dass Wangerooge irgendwann wie Sylt größtenteils nur noch Investoren gehören könnte. „Es ist das letzte Grundstück, das noch die Insulaner besitzen“, sagt Annemarie Mähr, die sich ebenfalls in der BI engagiert.

Viele Inselbewohner scheinen ihre Meinung zu teilen. Mehr als 400 Unterschriften hat die Initiative für ein Bürgerbegehren gesammelt und Mitte Januar dem Bürgermeister überreicht. Nur 130 wären dafür nötig gewesen. Die Gemeinde muss nun innerhalb von drei Monaten einen Bürgerentscheid ausrichten, bei dem die Insulaner über den Grundstücksverkauf abstimmen.

Die Kneipe „Diggers“ und der Kursaal müssen für den neuen Hotelkomplex weichen. Quelle: Inga Schönfeldt

Der Bürgermeister wirbt derweil für das Bauprojekt, das die verschuldete Gemeinde gut gebrauchen könnte. Es gebe einen Investitionsrückstand von 20 Millionen Euro, berichtet Fangohr. Das Schwimmbad müsse etwa dringend saniert werden. Da kommt der Gemeinde der Verkauf eines Grundstücks im Wert von 9 Millionen Euro entgegen. Das Hotel schaffe außerdem Arbeitsplätze und eine langfristige Perspektive für die nächste Generation, betont er.

Bürgermeister: Insel nicht zu voll

Den Eindruck, dass die Insel zu viele Touristen begrüßt, teilt der Bürgermeister nicht. Im Gegenteil: Fangohr möchte den Tourismus weiter ausbauen. „Wir hatten in den letzten Jahren kein Wachstum an Gästen“, sagt er. Die Zahl der Tagesgäste sei in den vergangenen zehn Jahren deutlich gesunken, Hotels hätten geschlossen und viele Eigentümer ihre Ferienwohnungen abgemeldet.

Auch er kennt die Besuchermassen. Für sie hat Fangohr jedoch eine simple Erklärung. Die städtebauliche Struktur des Ortes sorge für einen falschen Eindruck. „Früher gab es auch mehr Gastronomie im Süden des Ortes. Nun ist alles sehr auf die Promenade konzentriert.“

Touristen stören Seehunde

In der Diskussion, ob es zu viele oder noch nicht genug Besucher gibt, wird eine Gruppe jedoch oft vergessen: die einheimischen Tiere. Eilt Arnold ist ehrenamtlicher Seehundretter auf Wangerooge und vertritt zu dem Thema eine andere Meinung. „Wir bewegen uns am Strand quasi im Wohnzimmer der Seehunde“, sagt der Inselbewohner.

Oft spazierten die Menschen zu dicht an den Seehunden am Strand vorbei. Ein Abstand von mehreren Hundert Metern sei eigentlich notwendig. Doch viele gingen für ein Selfie viel näher an die Tiere heran. Handelt es sich bei dem Seehund um ein Jungtier, bestehe die Gefahr, dass die Mutter dann nicht mehr zurückkomme.

In diesen Fällen rückt Arnold mit seinem Quad aus und sammelt die verlassenen Tiere ein. Per Flugzeug kommen sie in eine Seehundstation auf dem Festland. Mehr Gäste würden also auch weniger Platz und Ruhe für die Tiere bedeuten. „Beschweren will ich mich aber nicht“, betont Arnold. Denn er betreibt neben seinem Ehrenamt auch selbst eine Gästepension.

Auch im Winter besuchen viele Touristen Wangerooge. Quelle: Inga Schönfeldt

Selbst mitten im Winter haben er und die anderen Vermieter viel zu tun. Zwei Fähren bringen Dutzende Gäste jeden Tag vom Festland auf die Insel. Über den Schiffen dröhnen im Minutentakt die Propellermaschinen, die den kleinen Inselflughafen mit weiteren Touristen ansteuern. Nur wenn wieder eine Sturmflut angekündigt ist, reißt der Strom von An- und Abreisenden kurzzeitig ab.

Von Inga Schönfeldt