Niedersachsens Landesregierung hat noch keine Entscheidung über möglicherweise verschärfte Corona-Regeln getroffen. Nach einer Video-Konferenz mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) und anderen Länderchefs sagte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) am Montag in Hannover: „Wir werden uns am Mittwoch, dem 25. September, also in neun Tagen, wieder treffen. Die Aufgabe ist es dann, Schlussfolgerungen aus den November-Erfahrungen zu ziehen und gleichzeitig einen klaren Kurs für den Dezember und Januar festzulegen.“ Damit betonte Weil einen Punkt, der ihm schon vor der Konferenz mit Angela Merkel und den Ministerpräsidenten wichtig war: Nicht nur über kleinteilige und kurzfristige Regelanpassungen zu sprechen, sondern den Bürgern eine Perspektive zumindest bis über den Jahreswechsel hinaus zu geben.

Diesen Wunsch konnten die Landeschefs nun aber vorerst nicht einlösen. Viele Entscheidungen wurden in weiten Teilen auf das erneute Treffen kommende Woche vertagt. Weil kündigte an, dass es dann aber konkret werden solle – und auch die Richtung ist klar: „Das Wort ‚Lockerung’ ist in den fünfstündigen Verhandlungen heute kein einziges Mal gefallen“, sagte er. Sollten kommende Woche neue Regeln beschlossen werden, würden diese zeitnah auch in einer neuen Verordnung festgehalten werden und somit rechtsgültig.

Einig sind sich Bund und Länder darin, dass die Kontaktbeschränkungen weiter verschärft werden sollen: Private Treffen sollen auf ein „absolutes Minimum“ reduziert werden, sagten Kanzlerin Angela Merkel ( CDU), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) sowie Berlins Regierender Oberbürgermeister Michael Müller ( SPD) bei der Pressekonferenz in Berlin.

Ende Oktober hatten sich Bund und Länder bei ihrem Corona-Krisengespräch auf vorübergehende massive Beschränkungen des öffentlichen Lebens ähnlich wie im Frühjahr verständigt. Die Maßnahmen sollen erstmal bis Ende November gelten. Restaurants und Kneipen mussten schließen, genauso wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo- und Fitnessstudios oder Kinos.

