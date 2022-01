Steinfeld

Etwa 3,5 Millionen Euro Schaden hat ein Großbrand in einer Tischlerei in Steinfeld (Kreis Vechta) verursacht. Das Feuer brach am Mittwochmorgen kurz nach Mitternacht in einer etwa 2500 Quadratmeter großen Lagerhalle aus und zerstörte sie völlig, wie die Polizei mitteilte. Produktionsgüter, Maschinen, mehrere Fahrzeuge und eine Lackiererei in der Halle wurden vernichtet. Auch ein angrenzendes Bürogebäude brannte ab.

Dagegen gelang es dem Großaufgebot der Feuerwehr mit 335 Einsatzkräften und 73 Fahrzeugen, ein Übergreifen der Flammen auf zwei benachbarte Wohnhäuser zu verhindern. Niemand sei verletzt worden, hieß es.

Brandursache zunächst unklar

Die Löscharbeiten dauerten bis in den Morgen an. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die nahegelegene Bundesstraße 241 bis morgens gegen 7.30 Uhr gesperrt.

Die Brandursache war zunächst unklar. Die Brandermittler der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta nahmen Ermittlungen auf.

Von RND/dpa/Friedemann Kohler