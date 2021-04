Hannover

Das Schützenfest, Hannovers jahrhundertealte Traditionsveranstaltung, wird auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Nach Informationen der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) hat Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf am Donnerstag im vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss auf Nachfrage der CDU mitgeteilt, dass die Stadt das Fest absagen werde. Das sei sehr bedauerlich, fügte Beckedorf dem Vernehmen nach hinzu. Die Aussteller habe man bereits informiert.

Der Präsident des Verbands hannoverscher Schützenvereine, Paul-Eric Stolle, wollte die Absage noch nicht kommentieren. Man befinde sich derzeit noch in der Abstimmung mit den Betroffenen, meinte er.

Harte Zeiten für Schausteller

Das Schützenfest sollte eigentlich vom 2. bis 11. Juli in Hannover stattfinden. Die Stadtverwaltung hatte verschiedene Szenarien mit entsprechenden Hygienekonzepten durchgespielt, um die Veranstaltung zu retten. Doch die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus steigt rapide an. Die Inzidenzzahlen liegen in Hannover über der kritischen Marke von 100. Schausteller und Karussellbetreiber trifft die Absage des Schützenfests besonders hart. Seit vielen Monaten sind sie zur Untätigkeit verdammt.

Auch Maschseefest abgesagt

Mit der Absage des Schützenfests fällt bereits das zweite große Volksfest in Hannover aus. Die Hannover Veranstaltungsgesellschaft (HVG) hatte zuvor erklärt, dass es unter den derzeitigen Bedingungen unmöglich sei, das Maschseefest durchzuführen. Die Seesause zieht jedes Jahr mehr als zwei Millionen Besucher an und gilt als größtes Volksfest in Niedersachsen.

Von Andreas Schinkel