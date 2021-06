Esebeck

Im Fall des tragischen Kran-Unglücks auf einer Baustelle in Esebeck hat die Staatsanwaltschaft Göttingen jetzt auch ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen Unbekannt eingeleitet. „Es besteht die Besorgnis, dass der Kran manipuliert war”, sagt der Sprecher der Göttinger Staatsanwaltschaft, Andreas Buick. Das Ermittlungsverfahren gegen den Kranführer bleibt darüber hinaus bestehen.

Am Sonnabendnachmittag war auf einer Baustelle an der Straße „Über der Esebeeke” ein Baukran auf einen Rohbau gekippt. Dabei wurde ein Arbeiter getötet, ein weiterer, 40-jähriger Mann wurde unter Trümmern eingeklemmt und schwerst verletzt. Er liegt noch immer im künstlichen Koma in der Universitätsmedizin Göttingen.

Wie Oberstaatsanwalt Buick erklärt, sei der Kran „definitiv überladen” gewesen. Der Kran hat demnach eine Abschaltvorrichtung, die ein Anheben einer Last verhindert, wenn diese zu schwer für das Gerät ist – beispielsweise ein Gewicht von 1,25 Tonnen übersteigt.

„Bei dem Esebecker Baukran hätte diese Vorrichtung am Sonnabend den Kran abschalten müssen”, sagt Buick. Ob die Abschaltvorrichtung manipuliert wurde oder ob es sich um einen technischen Defekt handelte, das will die Staatsanwaltschaft nun mit Hilfe von Sachverständigen klären.

„Der Sachverständige ist heute vor Ort”, so Buick am Montag. Bei dem Kran habe es sich um einen Mietkran gehandelt. Ob alle Sicherheitsvoraussetzungen wie beispielsweise TÜV-Prüfungen vorliegen, prüft die Staatsanwaltschaft ebenso wie die Frage, welche Firma dafür verantwortlich ist.

Unterdessen wurde auch die Obduktion des Leichnams des Getöteten angeordnet. Seine Identität ist noch immer ungeklärt. Die Ortsdurchfahrt in Esebeck ist weiterhin gesperrt, eine Umleitung ausgeschildert.

Von Britta Bielefeld