Hannover

Die Sportfans können in vielen Bundesländern in die Stadion und Hallen zurückkehren, allerdings nicht in Niedersachsen. Die rot-schwarze Landesregierung will nach HAZ-Informationen die bestehende Corona-Verordnung nicht ändern, nach der bei Veranstaltungen wie zum Beispiel Fußballspielen höchstens 500 Besucher zugelassen sind. „Wir haben noch einmal sehr sorgfältig pro und contra von Lockerungen abgewogen. Sobald die weitere Entwicklung absehbar ist, werden wir sehr gerne auch in Niedersachsen Lockerungen realisieren. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist dies aber nicht der Fall, im Gegenteil, die Infektionszahlen steigen unvermindert an und wir müssen vorsichtig bleiben. Dafür bitte ich herzlich um Verständnis“, erklärte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dazu.

Bis zu 10.000 Besucher in anderen Bundesländern erlaubt

Niedersachsen setzt damit einen gemeinsamen Beschluss der Staats- und Senatskanzleien der Bundesländer vom Mittwoch nicht sofort um. Danach sollen bei überregionalen Großveranstaltungen im Freien wieder bis zu 10.000 Zuschauer bei einer Auslastung von maximal 50 Prozent zugelassen werden, in Innenräumen bis zu 4000 bei einer Auslastung von maximal 30 Prozent.

Althusmann hält Beschränkung für zumutbar

Dieser Beschluss ist für die Bundesländer bindend, muss aber noch in die jeweiligen Corona-Verordnungen übernommen werden. Die nächste Änderung der niedersächsischen Verordnung ist für den 23. Februar geplant. Es sei „absolut zumutbar“, noch so lange zu warten, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) nach einer Sitzung des Koalitionsausschusses in Hannover. Auch andere Branchen seien stark belastet. SPD und CDU seien sich bei dieser Frage einig gewesen.

„Die Landesregierung ist sich des Umstands bewusst, dass damit in den nächsten Wochen im Bereich des Profisports wie auch bei sonstigen Veranstaltungen in Niedersachsen schwierigere Bedingungen herrschen werden, als das in anderen Ländern der Fall sein dürfte. Sie bittet dafür um Verständnis“, heißt es weiter in einer Mitteilung aus der Staatskanzlei. Für die Landesregierung sei vor allem entscheidend, dass kurz vor dem Höhepunkt einer Infektionswelle der dann mögliche Rückgang nicht gefährdet wird. Auch dies entspreche den Empfehlungen der Expertinnen und Experten.

Von Marco Seng