Wegen der kompletten Inbetriebnahme des neuen Lärmschutztunnels in Hamburg-Stellingen wird die A7 am Wochenende voll gesperrt. Von Freitagabend, 5. Februar, 22 Uhr, bis Montagmorgen, 8. Februar, Uhr, ist die Autobahn zwischen Hamburg-Volkspark und -Eidelstedt nicht befahrbar, wie die Niederlassung Nord der Autobahn GmbH mitteilte. Vor der Einrichtung der endgültigen Verkehrsführung durch beide Tunnelröhren seien noch Testläufe nötig. Darum werde der Autobahnabschnitt zudem bereits in den Nächten zum Dienstag, 2. Februar, und zum Mittwoch, 3. Februar, von 22 bis 5 Uhr voll gesperrt.

Seit kurz vor Weihnachten rollt der gesamte Verkehr durch die neue Weströhre, während die im April 2019 fertiggestellte Oströhre umgebaut wird. Ab Montag, 8. Februar, soll den Autofahrern nun der komplette Tunnel zur Verfügung stehen, mit jeweils vier Fahrspuren. Auch die Auffahrt Stellingen in Fahrtrichtung Norden (Kiel/Flensburg/Heide) werde wieder geöffnet, hieß es.

Damit ist nach dem Schnelsentunnel der zweite Hamburger Lärmschutzdeckel mit einer Länge von knapp 900 Metern fertiggestellt. Unterdessen kommen auch die Arbeiten am dritten und mit 2,2 Kilometern längsten Hamburger Lärmschutztunnel in Bahrenfeld voran. Wegen eines geplanten Teilabrisses von drei Brücken hat die Autobahn Nord GmbH bereits eine weitere Vollsperrung der A7 angekündigt. Sie soll vom 18. bis 22. März dauern. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und -Heimfeld.

