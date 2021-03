Hannover

Beamte des Bundeskriminalamtes und der niedersächsischen Polizei haben am frühen Dienstagmorgen den ehemaligen Soldaten Bai L. aus Gambia in Hannover festgenommen. Ihm werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Mord und versuchter Mord als Mitglied der Streitkräfte in dem westafrikanischen Land zwischen 2003 und 2006 vorgeworfen. Die Festnahme und Wohnungsdurchsuchung des Beschuldigten erfolgte aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs.

Bai L. soll drei Jahre lang Mitglied eines sogenannten „Patrol Teams“ der Regierungsstreitkräfte gewesen sein. Sie sind auch unter dem Namen „Junglers“ bekannt. „Diese Einheit wurde von dem damaligen gambischen Staatspräsidenten unter anderem für die Ausführung illegaler Tötungsbefehle eingesetzt“, teilt der Generalbundesanwalt mit. Ziel dieser Einheit sei es gewesen, die gambische Bevölkerung einzuschüchtern und die Opposition zu unterdrücken. Vor diesem Hintergrund war der Beschuldigte mutmaßlich an drei Liquidierungsaufträgen beteiligt.

Attentate auf Politiker, Anwälte und Journalisten

So soll die Einheit von Bai L. den Auftrag erhalten haben, in der gambischen Hauptstadt Banjul einen Rechtsanwalt zu töten. In seiner Funktion als Fahrer soll der Beschuldigte die übrigen Mitglieder zum Anschlagsort gefahren haben. Dort feuerte ein Mitglied der Einheit mehrere Schüsse auf den Rechtsanwalt ab, der die Tat verletzt überlebte.

Ein Jahr später soll das „Patrol Team“ einen regierungskritischen gambischen Journalisten getötet haben. Zu diesem Zweck stoppte die Einheit unter Mitwirkung von Bai L. das Auto des Journalisten auf einer Straße in der Stadt Kanifing. Im Anschluss töteten ihn zwei Mitglieder der Einheit durch mehrere Schüsse, wobei Bai L. einen der Schützen in seinem Fahrzeug transportiert haben soll.

Bai L. kommt vor Ermittlungsrichter

„In der Folgezeit, wahrscheinlich im Jahr 2006, töteten Mitglieder der Einheit nahe dem Flughafen von Banjul einen mutmaßlichen Gegner des gambischen Präsidenten“, so der Generalbundesanwalt. Wie zuvor transportierte der Beschuldigte demnach die übrigen Mittäter zum Ort des Geschehens.

Bai L. wird voraussichtlich im Laufe des Dienstags dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der den Haftbefehl eröffnen und über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden wird.

Von Manuel Behrens