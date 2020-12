Bremen

Ein RTL-Beitrag, der einen Selbstjustiz-Angriff auf einen vermeintlichen Pädosexuellen ausgelöst haben soll, hat jetzt strafrechtliche Folgen für die Fernsehmacher: Ein Reporter und eine freie Mitarbeiterin des Privatsenders sind nach Informationen unserer Zeitung angeklagt worden, weil sie durch mangelnde Anonymisierung den Übergriff ermöglicht und damit fahrlässige Körperverletzung begangen haben sollen.

Vermeintlich Verdächtiger schwer verletzt

RTL hatte 2018 einen Beitrag über eine „neue Masche von Pädophilen“ ausgestrahlt. Darin zeigten die beiden Journalisten einen heimlich gefilmten scheinbar Verdächtigen aus Bremen, dessen obere Körperhälfte sie unkenntlich gemacht hatten, sowie ein Gebäude, in dem seine Wohnung vermutet wurde. Einzelne RTL-Zuschauer glaubten, den angeblich Pädophilen und vor allem den Wohnblock erkannt zu haben. Sie telefonierten weitere Personen herbei. Nach und nach versammelten sich rund 20 Menschen vor dem Haus. „Da muss man doch was tun“, hieß es in der Gruppe, wie Zeugen später aussagten. Schließlich stürmten fünf bis zehn Männer in das Gebäude, traten die Wohnungstür des vermeintlich Verdächtigen ein und schlugen ihn krankenhausreif. Laut Staatsanwaltschaft schwebte er anfangs in Lebensgefahr.

Wie sich herausstellte, war der schwer Verletzte aber gar nicht der im Fernsehen verpixelt gezeigte Mann – und auch dieser hat sich nach Polizeiangaben als unschuldig erwiesen.

Nach Informationen unserer Zeitung liegt jetzt die Anklage gegen die beiden RTL-Mitarbeiter wegen fahrlässiger Körperverletzung dem Amtsgericht vor. Der Sender hatte gleich nach dem Überfall jede Schuld zurückgewiesen. Er nahm den Beitrag von der Homepage und erklärte: „ RTL verurteilt den brutalen Akt der Lynchjustiz in Bremen auf das Schärfste.“ Zur aktuellen Anklage teilte ein Sprecher mit: „ RTL wird sich in dem Verfahren entschieden verteidigen und seine Rechtsauffassung weiterhin vertreten, dass der unvorhersehbare Angriff auf eine (...) gar nicht gezeigte Person nicht strafbar sein kann.“

Von Eckhard Stengel