Aus Sicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fehlt eine ganze Menge für einen sicheren Schulstart in Niedersachsen – zuallererst die Lehrkräfte. Ende des vergangenen Schuljahres seien 1900 Pädagoginnen und Pädagogen in den Ruhestand gegangen, sagte GEW-Vorsitzende Laura Pooth am Montag in Hannover. Ausgeschrieben worden seien aber nur 1800 Stellen für das neue Schuljahr, das am Donnerstag in Niedersachsen beginnt. Bislang besetzt seien davon erst 80 Prozent. 2020 seien zu diesem Zeitpunkt immerhin schon 90 Prozent der ausgeschriebenen Stellen besetzt gewesen. Niedersachsen bilde nicht genügend Nachwuchs aus – in diesem Jahr habe es 1454 Absolventen gegeben – und sei auf Bewerber aus anderen Bundesländern angewiesen. Doch diese würden sich laut Pooth lieber für die Bundesländer entscheiden, in denen Lehrkräfte an Grund- und Sekundarschulen besser bezahlt würden.

Dauerthema Lehrermangel: Zu wenig Bewerber für Haupt, Real- und Oberschulen

Keine Lehrer: Vor allem an den Haupt- , Ober- und Realschulen bleiben viele Stellen unbesetzt. Quelle: Caroline Seidel/dpa

Die GEW-Vorsitzende sieht „Unwuchten ohne Ende“ zwischen den Schulformen und den Regionen. So seien zwar 98 Prozent der Gymnasialstellen besetzt, aber erst 78 Prozent an den Oberschulen und nur 74 Prozent der an Haupt- und Realschulen offenen Stellen. Im Bezirk Braunschweig seien besonders viele Posten noch unbesetzt, so konnten in Salzgitter bislang für erst 60 Prozent der Stellen geeignete Bewerber gefunden werden. In Helmstedt seien noch 43 Prozent der Stellen vakant, in Wolfsburg noch 38 Prozent. Im Bereich Hannover hätten insbesondere Schulen in Holzminden, Hameln und Nienburg Nachwuchsprobleme, hier liege die Unterrichtsversorgung bei unter 70 Prozent.

Ohne viele Abordnungen wird es wohl auch im neuen Schuljahr nicht gehen. Hier sieht Pooth allerdings auch ein Personalproblem: „Die Gymnasien brauchen alle Kräfte für den 13. Jahrgang.“ Denn seit Sommer 2020 werden an den Gymnasien wieder 13 Jahrgänge zugleich unterrichtet, da das Turboabitur Geschichte ist.

Rektoren wollen nicht mehr Schulleiter sein, ihre Stellvertreter auch nicht

Zahlreiche Rektoren und Konrektoren wollten ihren Job hinschmeißen und hätten bei der Schulbehörde eine sogenannte Entfristung beantragt: „Das ist ein relativ neues Phänomen“, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Holger Westphal. Überlastungsanzeigen von Grundschulleitungen oder Schulen, die jahrelang ohne Leitung blieben, gebe es schon länger. Aber dass Schulleitungen ihren Job aufgeben würden, habe es noch nicht gegeben. Das Land müsse zusammenstellen, wie viele Entfristungsanträge eingegangen seien und darauf reagieren.

Dass Schulleiter nicht mehr Schulleiter sein wollen, ist neu: Holger Westphal von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Quelle: Katrin Kutter

„7000 neue Lehrer in Niedersachsen nötig“

Die GEW fordert zudem eine kommunen-übergreifende Schulentwicklungsplanung: „Der tatsächliche Lehrkräftebedarf muss auf den Tisch“, fordert Pooth. Und der ist aus Sicht der Gewerkschaft ungleich höher: Wegen der Millionen unbezahlter Überstunden, die Pädagogen seit Jahren leisteten, seien eigentlich 7000 neue Lehrer nötig. Darüber hinaus bräuchten Schulen mehr Sozialarbeiter und Psychologen, um die Folgen der Coronakrise aufzuarbeiten. Zusätzliche Stellen für pädagogische Mitarbeiter und Sozialarbeiter, die das Land bis Sommer 2022 finanziert, müssten auch darüber hinaus bestehen bleiben. Wenn das Land es ernst meine mit dem Versprechen, ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Bildung zu investieren, dann müssten pro Jahr 750 Millionen Euro mehr ausgegeben werden.

Schon 2019 hatte die GEW 10 Millionen unbezahlter Überstunden an Schulen moniert. Quelle: Tim Schaarschmidt

Kultusministerium und Wissenschaftsministerium müssten zudem einen gemeinsamen Plan aufstellen, wie viele Lehrer künftig für welche Schulformen ausgebildet werden müssten. Bisherigen Planungen dieser Art seien ergebnislos im Sande verlaufen, monierte Pooth.

„Corona-Schutzmaßnahmen unzureichend“

Das neue Schuljahr startet mit einer verschärften Test- und Maskenpflicht. „Gesundheitsschutz ist mehr als Hygeniemaßnahmen“, sagte Westphal dazu. Das Thema Luftfilter und Luftreinigungsanlagen sei über Monate verschlafen worden. Kultusministerium und kommunale Spitzenverbände müssten eine landesweite Übersicht aufstellen, in welchen Schulen welche Räume mit entsprechenden Geräten auszustatten seien. Die Schulen bräuchten zudem eine Aufstellung der unterschiedlichen Fördertöpfe: „Bürokratiearme Verfahren sind dringend nötig.“ Das gelte auch für die Beschaffung von Dienstlaptops für Lehrer für den digitalen Unterricht. Es könne nicht sein, dass sich die Ausgabe der Geräte bis Weihnachten hinziehe.

An vielen Schulen fehlen schlicht die Waschbecken. Quelle: Adolphe Pierre Louis/dpa

Keine Seife, keine Waschbecken

Oft mangelt es an der Grundausstattung: Bei einer aktuellen GEW-Umfrage unter 2028 Schulbeschäftigten an mehreren Hundert Schulen Ende August hatten 27 Prozent der Beschäftigten angegeben, dass es nicht genügend Waschbecken, Seife und Einmalhandtücher an ihrer Schule gebe. 77 Prozent meinten, dass Investitionen etwa in Luftfilteranlagen nötig seien, um den Gesundheitsschutz zu verbessern. Noch immer machten 79 Prozent der Befragten ihren Job gern, sagte Pooth, aber die Quote sinke, vor Corona seien es mehr als 90 Prozent gewesen.

Philologen fordern PCR-Tests für Schüler

Selbsttest im Ranzen: Die Philologen fordern im Herbst auch PCR-Tests für Kinder. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der Philologenverband fordert zu den Selbsttests im Herbst und Winter auch noch PCR-Tests an den Schulen. Durch die Mutation des Virus seien jetzt gerade die jüngeren Kinder gefährdet oder zumindest als infizierte Kontaktträger an der Ausbreitung des Virus entscheidend beteiligt. Begleitend blieben auch die Maskenpflicht, Quarantänemaßnahmen und kleine, überschaubare und kontrollierbare Lerngruppen notwendig. Insgesamt blicken alle fünf im Niedersächsischen Beamtenbund organisierten Lehrerverbände „besorgt auf den Schulstart“.

GEW-Chefin Pooth warnte wie auch Elternvertreter vor Impfdruck in den Schulen: „Das Recht auf Bildung darf nicht vom Impfstatus abhängig gemacht werden.“ Geimpft werden müsse in den Impfzentren oder in Arztpraxen.

