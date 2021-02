Herr Tonne, warum bleibt es nicht bei der für Anfang März geplanten weiteren Öffnungen von Schulen und Kitas in Niedersachsen?

Wir haben alle Planungen entsprechend vorangetrieben, dass wir Anfang März zu mehr Angeboten für Kinder und Jugendliche kommen. Jetzt funken uns die Mutationen und eine enttäuschende Entwicklung im allgemeinen Infektionsgeschehen dazwischen. Die Infektions- und Gesundheitsexperten bewerten die Lage als unübersichtlich und diffus. Der Wunsch wäre natürlich gewesen, dass wir schon in der kommenden Woche zu Wechselunterricht für alle und raus aus der Notbetreuung bei Kitas kommen. Ich kann die Enttäuschung sehr gut verstehen, dass es am 1. März noch nicht losgeht. Auch mich frustriert die aktuelle Entwicklung. Jede Woche länger zu Hause ist zermürbend und belastend, für die Kinder und die Eltern. Viele Familien sind schlicht gar und brauchen eine Perspektive. Ich halte es daher für enorm wichtig, dass wir bei Krippe, Kindergarten und den Schulen wieder mehr Normalität reinbekommen. Anfang kommender Woche werden wir eine neue Lagebewertung vornehmen.

„Sehr gute Erfahrungen in den Grundschulen“

Wäre der Wechsel in Szenario B denn hygientechnisch möglich gewesen? Hatten Sie ein Konzept dafür in der Schublade?

Ja! Wir haben bereits seit Mitte Januar die Grundschulen im Szenario B mit halben Klassen – und sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben in Niedersachsen kein Ausbruchsgeschehen an den Schulen im Wechselmodell feststellen können, das Virus ist nicht verteilt worden. Natürlich gibt es auch Infektionen an Schulen, aber nur vereinzelt und nicht massiert. Das bedeutet, unserer Szenario B funktioniert. Und dennoch werden wir im nächsten Schritt die Sicherheit noch weiter erhöhen. Unser Konzept sieht zum Beispiel vor, dass an den weiterführenden Schulen auch im Szenario B in den kleinen Lerngruppen Maske im Unterricht getragen werden müssen, auch am Sitzplatz. Das Land wird sehr zügig fünf Millionen OP- und FFP2-Masken an Lehrkräfte verteilen. Es kommen Impf- und Testangebote. Das alles sind weitere Sicherheitsnetze, die wir mit Blick auf die Mutationen einziehen.

Ist eine weitere Öffnung der Schulen vor den Osterferien jetzt überhaupt noch realistisch?

Für mich zählt jeder Tag, an dem wir Kitas und Schulen früher öffnen können. Ich werde mich jedenfalls sehr dafür einsetzen. Die Kinder und Jugendlichen nehmen seit über zwei Monaten enorme Einschnitte hin und verzichten auf fast alles. Diese Disziplin bringen viele Erwachsene nicht auf. Letztendlich bleibt eine Risiko- und Güterabwägung aber entscheidend, die wir immer innerhalb der Landesregierung zusammen vornehmen und mit den Gesundheitsexperten abstimmen. Diesen Prozess haben wir zum Wohle der Kinder und Jugendlichen tagtäglich in der Wiedervorlage.

„Wir waren ein Stück mutiger als andere, und das war auch richtig“

Wie wollen Sie die notwendigen Schnelltests beschaffen und wie viele brauchen Sie für alle Schulen?

Wir laufen auf umfangreiche Beschaffungen zu, das wird eine Millionenbestellung alleine für den Bildungsbereich. Wir bereiten uns aber vor und prüfen auch Vorbestellungen. Wichtig ist eine schnellstmögliche Zulassung der Tests für Kinder und Jugendlichen.

Setzt Niedersachsen im Bildungsbereich eher wieder auf eine gemeinsame Öffnungsstrategie mit dem Bund und den anderen Ländern?

Wir sind ein Stück mutiger gewesen als andere, das stimmt. Und das war auch richtig. Dennoch, wir sind immer gut beraten, einen gemeinsamen Rahmen zu definieren und uns abzustimmen. Das haben wir – entgegen der öffentlichen Wahrnehmung, wie ich offen einräume – zumindest zwischen den Schulministern ganz gut hinbekommen. Das gilt für die Fragen der Hygienemaßnahmen, für das Impfen und auch für Öffnungsszenarien. Ein gleicher Rahmen kann unterschiedlich ausgefüllt werden. Bei uns werden Kindeswohl, Bildung und Betreuung jedenfalls immer sehr weit oben anstehen im Abwägungsprozess. Wir tun, was vertretbar ist. Dann sind wir auch gerne Vorreiter und machen mehr. Wenn die Situation das nicht hergibt, dann muss Sicherheit vorne anstehen.

