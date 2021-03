Hannover

Niedersachsen will die Corona-Beschränkungen offenbar teilweise stärker lockern als die Bund-Länder-Beschlüsse vom Mittwochabend vorsehen – wenn die Infektionszahlen es zulassen. So sollen etwa Baumärkte nach HAZ-Informationen früher öffnen dürfen, auch für Hotels und Gastronomie könnte es mit Blick auf Ostern noch Lockerungen geben. Schulen und Kitas sollen vom 8. März an nach und nach auf das Wechselmodell umstellen. Die Koalitionspartner SPD und CDU sind sich in einigen Punkten aber noch nicht einig.

Kitas und Schulen im Wechselbetrieb

Die in der Landesregierung diskutierten Lockerungspläne sehen demnach vor, dass ab 8. März die Kitas in den Wechselbetrieb gehen. Die Schulen sollen ab 15. März folgen. Für die Klassen 11 und 12 könnte es allerdings auch noch eine Woche später werden. Grund- und Förderschulen sowie Abschlussklassen lernen im bisherigen Lockdown bereits seit Januar mit halben Klassen im Wechsel in der Schule und zu Hause.

Der Einzelhandel könnte demnach bis zum 22. März komplett geöffnet werden, allerdings mit einer begrenzten Kundenzahl. Die Bund-Länder-Vereinbarungen sehen diesen Schritt erst für Anfang April vor. Auch die Baumärkte in Niedersachsen sollen so schnell wie möglich öffnen. Bei diesen Punkten gibt es aber offenbar nach noch keine Einigkeit in der Koalition. Das gilt auch für mögliche touristische Öffnungen von Gastronomie und Hotels bis zu den Osterferien.

Neue Corona-Verordnung in Niedersachsen ab Sonntag

In den meisten Bereichen – wie Zoos, Museen, Theater, Kinos oder Sport will Niedersachsen den Bund-Länder-Beschlüssen folgen. Auch bisher nicht erwähnte Bereiche wie Fitnessstudios oder Schwimmbäder müssten noch geregelt werden, hieß es. Die neue Corona-Verordnung des Landes soll voraussichtlich am Sonntag in Kraft treten.

Von Marco Seng