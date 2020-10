Hannover

Was die Schulen betrifft, wird derzeit vor allem um Hygienekonzepte, Lüften und Maskenpflicht diskutiert. Um pädagogische Fragen drehe sich die Debatte fast überhaupt nicht, kritisiert der Erziehungswissenschaftler Prof. Manfred Bönsch. Er hat diverse Punkte zusammengestellt, die aus seiner Sicht dringend beleuchtet werden müssten.

Wie werden die Lernrückstände aufgeholt?

Zum einen sei zu klären, ob die Lernausfälle des letzten Schulhalbjahres tatsächlich Schule für Schule genauer erhoben worden seien und welche Pläne es gebe, um die Rückstände aufzuholen. Manche Schulen haben zu Beginn des Schuljahres Tests geschrieben, um festzustellen, auf welchem Lernstand die Kinder sind. Andere haben Eltern zu Gesprächen eingeladen oder zumindest denjenigen Familien, die meinten, Probleme zu haben, Gespräche angeboten. Allerdings: „Vermutlich sind systematisch, flächendeckend und für alle Fächer kaum die Lernausfälle erhoben worden“, sagt Bönsch, „sie werden aber erheblich sein.“ Für das Aufholen der ausgefallenen Lerninhalte werde wahrscheinlich auch gar keine Zeit gewesen sein, meint der emeritierte Pädagogikprofessor der Universität Hannover. Denn Corona-Maßnahmen hätten im Vordergrund gestanden.

Läuft der digitale Unterricht jetzt besser?

Noch immer sei unklar, wie viele Schülerinnen und Schüler tatsächlich konstant mit digitalen Medien erreicht werden, moniert Bönsch. Mitunter sei von 10 bis 20 Prozent gesprochen worden, aber wie es wirklich gewesen sei, wisse man nicht. Lehrer hatten berichtet, dass sie einige Schüler im Lockdown überhaupt nicht erreicht hätten. Der Landeselternrat kritisiert, dass im Homeschooling wieder die Eltern zu Ersatzlehrern würden. Echte Lehrerpräsenz müsse auch im Distanzunterricht sichergestellt sein, fordert daher die Vorsitzende Cindy-Patricia Heine. Lehrerpräsenz bedeute nicht, dass der Lehrer einmal pro Woche Aufgaben per E-Mail sende, sagen Elternvertreter.

Für alle Lehrer und Schüler Laptops?

Voraussetzung für echten digitalen Unterricht sei zunächst einmal, dass alle Lehrer und Schüler entsprechende Endgeräte hätten, betont Joachim Maiß, Vorsitzender des Berufsschullehrerverbandes und Leiter der Multi-Media-BBS in Hannover. Und dann müsse es auch entsprechende Konzepte geben. Sonst blieben die externen Schüler, also die zu Hause lernen, immer Schüler zweiter Klasse. Richtig eingesetzt, könne die Kommunikation zwischen Lehrer und Schülern auf digitalem Weg sogar besser sein als beim analogen Unterricht in der Klasse. „Wenn ich mich melde und eine Frage habe, aber nicht drangenommen werde, verpufft die Frage. Digital per Chat kann ich sie stellen, und der Lehrer beantwortet sie.“

Es reiche auch nicht, wenn die technische Ausstattung vorhanden sei, führt Maiß weiter aus. Lehrer und Schüler müssten zudem den Umgang mit den digitalen Geräten lernen. Daher müsse es auch einen IT-Spezialisten geben, an den sie sich bei technischen Problemen wenden können.

Zu wenig Lehrer an Haupt-, Real- und Oberschulen

Prof. Bönsch warnt vor einem Lehrermangel an Haupt-,Real- und Oberschulen in Niedersachsen. Bis zu den Herbstferien sei krankheits- und coronabedingt schon wieder vielerorts Unterricht ausgefallen – wie viel genau, sei nicht bekannt. „Welche Unterrichtsfächer werden zur Zeit gar nicht oder nur bedingt unterrichtet?“, möchte er wissen. Und: „In welchem Umfang sind die Unterrichtszeiten und Lernzeiten durch Hygiene- und organisatorische Maßnahmen geschrumpft?“ Darüber müsse das Land dringend Auskunft geben.

Was wird aus dem modernen Unterricht?

Untersucht werden müsse auch, wie sich die Unterrichtskultur verändert habe, sagt Bönsch. Gibt es jetzt mehr Frontalunterricht, weil Lehrer den Kindern nicht zu nahe kommen dürfen? Verzichtet man auf Gruppenarbeiten? Gebe es überhaupt genügend Förderunterricht für Kinder mit Lernproblemen? Und schrumpft die Ganztagsschule zu einfachen Betreuungszeiten zusammen?

