Hannover

In der dritten Schulwoche nach den Osterferien mit Testpflicht sind bei den Schülerinnen und Schüler 650 positive Schnelltests aufgefallen, knapp die Hälfte davon wurde durch einen PCR-Test bestätigt. Bei den 146 positiven Selbsttests von Schulbeschäftigten wurden 35 durch PCR-Tests bestätigt. Das hat das Kultusministerium am Freitag in Hannover mitgeteilt.

Insgesamt wurden in der letzten Aprilwoche rund 1,2 Millionen Testkits an Schülerinnen und Schüler ausgegeben sowie mehr als 242.000 Testkits an Schulbeschäftigte. 

Zudem gab es rund 23.100 anlassbezogene Testungen bei Schülerinnen und Schülern. Von diesen Testungen erwiesen sich 31 als positiv, hiervon wurden 26 über PCR-Tests bestätigt. Bei Schulbeschäftigten waren von rund 11.000 anlassbezogenen Testungen neun Schnelltests positiv, sieben davon PCR-bestätigt.

Insgesamt wurden über die Schnelltests 400 positive Corona-Fälle entdeckt.

Ab Montag gilt Modell B wieder für alle Jahrgänge

Noch gehen in den meisten Kreisen und Kommunen jedoch nur Grundschüler und geistig behinderte Kinder an Förderschulen in halben Klassen in die Schule, daneben auch die Abschlussjahrgänge. Das heißt, drei Viertel der Schüler lernen derzeit nur zu Hause. Das ändert sich aber in der nächsten Woche, dann gilt das Wechselmodell für alle Jahrgänge – vorausgesetzt, die Inzidenz der betroffenen Region liegt unter 165. Zuvor lag die Grenze bei 100.

Fast die Hälfte der Lehrer schon einmal geimpft

Von allen Lehrkräften haben laut Ministerium bereits 45 Prozent eine erste Impfung erhalten, bei den Pädagogen an Grundschulen sind es bereits 87 und bei den Sonderpädagogen 72 Prozent. Diese Gruppen waren zuerst geimpft worden.

Keine Arbeiten in der ersten Schulwoche

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagte: „Beim Testen und beim Impfen geht es gut voran. Mit der Selbstteststrategie haben wir gut 400 Infektionen entdeckt, das Verfahren spielt sich immer mehr ein und wird zur Routine. Zudem sind die Impffortschritte bei den Lehrkräften ebenso unübersehbar wie erfreulich.“ Dies seien gute Rahmenbedingungen für eine Ausweitung des Präsenzunterrichts. Wichtig sei es, dass die Schüler nach fast fünf Monaten im Homeschooling erstmal ankämen. In der ersten Schulwoche dürften deshalb auch keine schriftlichen Arbeiten geschrieben werden.

Von Saskia Döhner