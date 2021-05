Schulen und Corona - So soll der Wiedereinstieg in den Regelbetrieb an Schulen und Kitas in Niedersachsen laufen

Die Infektionszahlen sinken, ab dem 31. Mai sollen möglichst viele Schüler in Niedersachsen wieder in voller Klassenstärke in die Schule gehen können. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat zudem das Ziel, Kindern ab zwölf Jahren noch vor den Sommerferien ein Impfangebot zu machen. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Wiedereinstieg in den Regelbetrieb.