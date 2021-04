Hannover

​Spätestens ab Anfang Mai soll der Jahrgang zwölf, der im nächsten Jahr sein Abitur macht, endlich wieder Präsenzunterricht in halbierten Lerngruppen haben, und zwar unabhängig von der Inzidenz. Das fordert der Verband der Elternräte der Gymnasien. Nur so könnten die Schülerinnen und Schüler gut auf ihre Abschlussprüfungen vorbereitet werden und würden nicht noch mehr Stoff verpassen, sagt der Verbandsvorsitzende Waliuollah Ali. Auch der aktuelle Jahrgang 13 werde seit Jahresanfang im Wechselmodell unterrichtet, unabhängig vom Inzidenzwert, und das habe sich bewährt.

Erstaunt zeigen sich die Elternvertreter, dass Niedersachsen zumindest bis Mitte Mai am Grenzwert 100 festhalten will, bevor weitere Jahrgänge in den Präsenzunterricht dürfen, während im Bundesgesetz die Notbremse erst bei 165 liegt. Die nächsten Wochen sollten zumindest genutzt werden, die Testverteilung besser zu organisieren, meint der Elternverband. So sollten die Schulen nicht jede Woche, sondern alle 14 Tage mit den Kits ausgestattet werden, dann sei der Organisationsaufwand geringer.

Landeselternrat warnt vor mehr Präsenzunterricht

Vom Landeselternrat kommt dagegen Kritik für die geplante Ausweitung des Präsenzunterrichts. Die Testpflicht diene lediglich dazu, eventuelle Lücken im Infektionsschutz nicht zu Superspreadern werden zu lassen. Bei Kindern seien die Inzidenzwerte wesentlich höher als bei Erwachsenen und durch die ansteckenderen Mutanten sei die Gefährdungslage ungleich höher. Die Vorsitzende Cindy-Patricia Heine monierte scharf, dass die Klassenräume immer noch nicht mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet seien.

Auch der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hält nicht viel von den geplanten weiteren Schulöffnungen: „Solange es noch Regionen gibt, in denen gar keine, zu wenig oder zu spät Testkits geliefert werden, solange Schulen sich mit Testpaketen als „Bastelsets-Großpackungen“ herumschlagen müssen und valide Aussagen über den Mehrwert von Testungen nicht möglich sind, machen Ankündigungen über weitere Schulöffnungen keinen Sinn“, sagt VBE-Chef Franz-Josef Meyer.

