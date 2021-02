Hannover

Tief "Tristan" hat für einen heftigen Wintereinbruch in Niedersachsen gesorgt. Das hat auch Auswirkungen auf den Schulunterricht. In vielen Landkreisen fällt am Montag der Präsenzunterricht aufgrund des Schnees und der Wetterlage aus. In unserer Übersicht zeigen wir, in welchen Landkreisen laut Verkehrsmanagement Zentrale Niedersachsen die Schüler Homeschooling betreiben müssen.

Schulausfälle in Niedersachsen:

Schulausfälle im Kreis Osterholz

Im Landkreis Osterholz fällt der Unterricht am Montag, 08.02.2021 wetterbedingt an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen für alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht und der Corona bedingten Notbetreuung aus.

Schulausfälle in Oldenburg

In Oldenburg fällt witterungsbedingt am Montag 08.02.2021 der Präsenzunterricht an der Freien Waldorfschule Blumenhof 9, 26135 Oldenburg aus.Kreis FrieslandIm Landkreis Friesland fällt witterungsbedingt am Montag 08.02.2021 der Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler aus.

Schulausfälle im Kreis Ammerland

Im Landkreis Ammerland fällt witterungsbedingt am Montag 08.02.2021 der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht und der Corona bedingten Notbetreuung an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Auch die Fahrdienste zu auswärtigen Förderschulen und für das Heilpädagogische Zentrum sowie die Werkstätten für behinderte Menschen der GPS im Ammerland fallen aus.

Schulausfälle im Kreis Uelzen

Im Landkreis Uelzen einschließlich der Stadt Uelzen fällt der Unterricht am Montag 08.02.2021 für alle Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Präsenzunterricht sowie die Corona bedingte Notbetreuung witterungsbedingt aus.

Schulausfälle im Kreis Wesermarsch

Im Landkreis Wesermarsch fällt witterungsbedingt der Unterricht am Montag, 08.02.2021 für alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht und der Corona bedingten Notbetreuung an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus.

Schulausfälle im Kreis Lüchow-Dannenberg

Im Landkreis Lüchow-Dannenberg fällt witterungsbedingt der Präsenzunterricht und die Corona bedingte Notbetreuung am Montag 08.02.2021 für alle Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus.

Schulausfälle im Kreis Verden

Im Landkreis Verden fällt witterungsbedingt am Montag 08.02.2021 an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen für alle Schülerinnen und Schüler der Präsenzunterricht und die Corona bedingte Notbetreuung aus,

Schulausfälle im Heidekreis

Im Landkreis Heidekreis fällt witterungsbedingt der Präsenzunterricht am Montag 08.02.2021 für alle Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus.

Schulausfälle im Kreis Aurich

Aufgrund der vorhergesagten extremen Witterungsbedingungen fällt am Montag, 8. Februar 2021, der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht und der Corona bedingten Notbetreuung in allen allgemein- und berufsbildenden Schulen aus. Das Homeschooling im Szenario C bleibt hiervon unberührt. Ob statt des Präsenzunterrichts für betroffene Schüler Homeschooling angeboten wird, wird von den Schulen geregelt.

Schulausfälle im Kreis Grafschaft Bentheim

In der Grafschaft Bentheim fällt am Montag, den 08.02.2021, der Präsenzunterricht an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen aus. In den Schulen wird eine Notbetreuung angeboten.

Das Homeschooling findet statt. Die Beförderung zu den Werkstätten der Lebenshilfe und dem Heilpädagigischen Kindergarten fällt aus.

Schulausfälle in Braunschweig

In der Stadt Braunschweig fällt witterungsbedingt der Präsenzunterricht sowie die Corona bedingte Notbetreuung an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Die Schulbeförderung findet nicht Stadt. Kita-Notbetreuung nur in Ausnahmefällen.

Schulausfälle im Kreis Gifhorn

Inklusive der Stadt Gifhorn fällt aufgrund der witterungsbedingten Verkehrslage der Präsenzunterricht an allen allgemeinbildenden und Berufsschulen am Montag den 08.02.2021 aus. Es wird keine Notbetreuung angeboten. Auch die Verkehre zu den Förderschulen im und außerhalb des Landkreises finden nicht statt.

Schulausfälle im Kreis Holzminden

Im Landkreis Holzminden einschließlich der Grundschule Duingen sowie der Außenstelle Duingen der Oberschule Delligsen fällt der Präsenzunterricht sowie die Notbetreuung am 08.02.2021 an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen witterungsbedingt aus.

Schulausfälle in Osnabrück

In der Stadt Osnabrück fällt am Montag, den 08.02.2021, der Präsenzunterricht an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie in den heilpädagogischen Hilfen aus.

Das Homeschooling findet nachwievor statt. Außerdem findet eine Notbetreuung statt!

Schulausfälle in Emden

In der Stadt Emden fällt witterungsbedingt der Präsenzunterricht am Montag 08.02.2021 für alle Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus.

Schulausfälle im Kreis Vechta

Im Landkreis Vechta fällt der Unterricht am Montag, 08.02.2021 für alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht sowie der Corona bedingten Notbetreuung an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen witterungsbedingt aus.

Schulausfälle im Kreis Leer

Im Landkreis Leer fällt witterungsbedingt der Präsenzunterricht am Montag 08.02.2021 für alle Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus.

Schulausfälle im Kreis Diepholz

Im Landkreis Diepholz fällt witterungsbedingt am Montag 08.02.2021 der Präsenzunterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Es findet keine Schülerbeförderung statt. Notbetreuung findet statt.

Schulausfälle im Kreis Helmstedt

An allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Landkreis und der Stadt Helmstedt fällt der Unterricht am Montag, den 08. Februar 2021, wegen extremer Witterungsverhältnisse aus.

Schulausfälle im Kreis Peine

Im Landkreis Peine fällt witterungsbedingt der Präsenzunterricht am Montag 08.02.2021 für alle Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus.

Schulausfälle im Kreis Celle

Im Lankreis Celle fällt witterungsbedingt am Montag 08.02.20201 der Präsenzunterricht sowie die Corona bedingte Notbetreuung für alle Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Der Distanzunterricht/Homeschooling ist davon nicht betroffen.

Schulausfälle im Kreis Osnabrück

Im Landkreis Osnabrück fällt am Montag, den 08.02.2021, der Päsenzunterricht an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie in den heilpädagogischen Hilfen aus.

Das Homeschooling findet nachwievor statt. Außerdem findet eine Notbetreung statt!Kreis Schaumburg

Im Landkreis Schaumburg fällt witterungsbedingt der Präsenzunterricht am Montag 08.02.2021 für alle Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus.

Schulausfälle im Kreis Göttingen

An den Schulen im Landkreis Göttingen und der Stadt Göttingen fällt der Präsenzunterricht am 08.02.2021 an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Der Unterrichtsausfall bezieht sich allein auf den Präsenzunterricht im Szenario B und auf die Notbetreuung in den Schulen. Nur für diese Schüler fällt der Unterricht aus. Der Distanzunterricht / das Homeschooling in den Szenarien B und C ist davon nicht betroffen.

Schulausfälle im Kreis Harburg

Im Landkreis Harburg fällt witterungsbedingt der Präsenzunterricht und die coronabedingte Notbetreuung am Montag 08.02.2021 für alle Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Der Distanzunterricht/ Homescooling ist davon nicht betroffen

Schulausfälle im Kreis Hildesheim

Im Landkreis Hildesheim einschließlich der Stadt Hildesheim fällt am Monatg 08.02.2021 der Präsenzunterricht sowie die Notbetreuung an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen witterungsbedingt aus.

Schulausfälle im Kreis Rotenburg (Wümme)

Im Landkreis Rotenburg (Wümme) fällt witterungsbedingt am Montag 08.02.2021 der Prässenzunterrricht sowie die Corona bedingte Notbetreuung an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus.

Schulausfälle im Kreis Oldenburg

Im Landkreis Oldenburg und die Graf-Anton-Günther-Schule in Oldenburg fällt am Montag 08.02.2021 der Präsenzunterricht sowie die Corona bedingte Notbetreuung an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Distanzunterricht findet statt. Es erfolgt keine Schülerbeförderung.

Schulausfälle im Kreis Lüneburg

Im Landkreis Lüneburg fällt witterungsbedingt der Präsenzunterricht und die Corona bedingte Notbetreuung am Montag 08.02.2021 für alle Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Der Distanzunterricht/ Homescooling ist davon nicht betroffen

Schulausfälle im Kreis Nienburg/Weser

Im Landkreis Nienburg/Weser einschließlich der Stadt Nienburg fällt witterungsbedingt am Montag 08.02.2021 für alle Schüllerinnen und Schüler, der Präsenzunterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Homeschooling/ Distanzunterricht findet statt. Eine notwendige Betreuung findet statt. Es erfolgt jedoch keine Schülerbeförderung.

Schulausfälle im Kreis Wolfenbüttel

In den Schulen im Landkreis Wolfenbüttel, einschließlich Stadt Wolfenbüttel, fällt der Präsenzunterricht, am 08.02.2021, wegen extremer Witterungsverhältnisse für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1-13 an allen Förderschulen, allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Der Unterrichtsausfall bezieht sich allein auf den Präsenzunterricht im Szenario B. Nur für diese Schülerinnen und Schüler fällt der Unterricht in den Schulen aus. Der Distanzunterricht / das Homeschooling in den Szenarien B und C findet statt.

Schulausfälle im Kreis Cloppenburg

Im Landkreis Cloppenburg fällt der Unterricht am Montag den 08.02.2021 für alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht sowie der Corona bedingten Notbetreuung an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen witterungsbedingt aus.Das Homeschooling im Szenario C bleibt hiervon unberührt. Der Caritas Verein Altenoythe hat die Beförderung zu allen Einrichtungen eingestellt.

Schulausfälle in der Region Hannover und Landeshauptstadt Hannover

Aufgrund des starken Schneefalls findet in der gesamten Region Hannover am Montag an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen kein Präsenzunterricht statt.

Schulausfälle im Kreis Goslar

Im Landkreis Goslar fällt witterungsbedingt der Präsenzunterricht im Szenario B und die Notbetreuung am Montag 08.02.2021 für alle Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Der Distanzunterricht / Homeschooling in den Szenarien B und C sind davon nicht betroffen.

Schulausfälle in Delmenhorst

In Delmenhorst (Stadt) fällt witterungsbedingt der Präsenzunterricht und die Corona bedingte Notbetreuung am Montag 08.02.2021 für alle Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus.

Schulausfälle im Kreis Hameln-Pyrmont

Im Landkreis Hameln-Pyrmont einschließlich der Stadt Hameln fällt der Präsenzunterricht sowie die Notbetreuung am 08.02.2021 an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus.

Schulausfälle im Kreis Northeim

Im Landkreis Northeim fällt witterungsbedingt der Untericht am Montag 08.02.2021 an allen allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen aus.

Auch zu den Förderschulen außerhalb des Lankreises Northeim finde keine Beförderung statt.

Schulausfälle in Salzgitter

In der Stadt Salzgitter fällt witterungsbedingt der Präsenzunterricht am Monatg 08.02.2021 an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Die Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler bis einschl. Jahrgansstufe 6 ist sichergestellt.

Schulausfälle im Kreis Wittmund

Im Landkreis Wittmund fällt witterungsbedingt der Präsenzunterricht am Montag 08.02.2021 für alle Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus.

Schulausfälle im Kreis Lüneburg

Wegen den extremen Witterungsbedingungen fällt heute, am Montag, dem 08.02.2021, im gesamten Landkreis und in der Hansestadt Lüneburg an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen für alle Schülerinnen und Schüler der Präsenzunterricht und die Corona bedingte Notbetreuung aus. Der Distanzunterricht findet statt.

Eine Notbetreuung wird nur in dringlichen Fällen an den Schulen eingerichtet.

Schulausfälle in Wolfsburg

In Wolfsburg fällt witterungsbedingt der Unterricht am Montag 08.02.2021 für alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Homeschooling findet statt.

