Kiel/Hannover/Leipzig

Gefährliches Wetter für Autofahrer: In dieser Woche kann es immer wieder zu Schneeregen oder Regen kommen. Bei Minustemperaturen bedeutet das: Blitzeis und hohe Glättegefahr! Am Wochenende gab es zudem schon in vielen Teilen Deutschlands starke Schneefälle, das ändert sich auch zum Wochenstart nicht.

"Wer noch immer keine Winterreifen aufgezogen hat, der lässt das Auto jetzt stehen", sagt Ulf Evert, Pressesprecher des ADAC Schleswig-Holstein. Zu groß die Gefahr, dass die Sommerreifen auf Schnee oder Eis die Haftung verlieren.

Anzeige

Autofahrer sollten die situative Winterreifenpflicht kennen

Für die Winterreifensaison gilt die Faustregel "von O bis O" – Von Oktober bis Ostern. Zwar gibt es in Deutschland keine Winterreifenpflicht, die an einen bestimmten Zeitraum gebunden ist, allerdings gibt es die sogenannte situative Winterreifenpflicht. Wer bei „winterlichen Wetterverhältnissen“noch mit Sommerreifen fährt, riskiert ein Bußgeld.

Das sollten Autofahrer im Winter im Auto haben

Um das Auto winterfest zu machen, sollte die Konzentration des Frostschutzmittels im Kühlwasser und in der Scheibenwischanlage überprüft werden. Ist der Kühler-Frostschutz zu gering dosiert, kann dies im schlimmsten Fall zum Motorschaden führen.

Außerdem im Winter mit an Bord: eine Decke, Handschuhe, ein Handbesen für Schnee und ein Eiskratzer.

Bevor Sie losfahren, sollte das Auto komplett von Eis und Schnee befreit sein. Ein kleines Guckloch in der Windschutzscheibe reicht nicht aus.

Lesen Sie auch: Trotz Schnee und Sturm zur Arbeit? Was Arbeitnehmer beachten müssen

Während der Autofahrt im Winter: Bremsweg anders kalkulieren

Während der Fahrt bei Winterwetter laut Evert besonders wichtig: die Fahrweise umstellen. "Auf glatter Oberfläche muss ein längerer Bremsweg einkalkuliert werden. Das heißt noch mehr Abstand vom vorderen Auto einzuhalten."

Es empfiehlt sich zu Beginn der Fahrt eine Bremsprobe auf freier Strecke zu machen. Ruckartige Lenkbewegungen sollten dringend unterlassen werden.

"Und was ohnehin im Straßenverkehr gilt, aber bei Schnee und Glätte besonders: Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer nehmen", sagt Evert.

Wenn möglich, das Auto stehen lassen

"Das führt dazu, dass mehr Zeit für Fahrten einkalkuliert werden sollte", so der ADAC-Sprecher. Und ist die Fahrbahn zu stark verschneit oder mit Eis überzogen hilft nur eins: das Auto stehen lassen.

Von RND