Hannover

Der Winter kommt nach Niedersachsen – zumindest zu einem kleinen Kurzbesuch. Denn nach 48 Stunden ist schon wieder alles vorbei. Am Donnerstag und am Freitag strömt aus Norden extrem kalte Höhenluft, die polaren Ursprung hat, über Deutschland hinweg, berichtet Meteorologe Dominik Jung.

Dabei soll es teilweise kräftige Schneeschauer geben und das auch mal bis in tiefe Lagen. Je nachdem wie stark die Schauer ausfallen, ist es möglich, dass auch Schnee liegen bleibt oder sich auf den Straßen eine gefährliche, schmierige Schicht aus Schneematsch bildet. In der Nacht sinkt die Temperatur unter null Grad, Autofahrer müssen also aufpassen.

Sturm, Schnee und Graupelschauer in Hannover

In der Nacht zu Donnerstag kann bei Temperaturen um null Grad die ersten Schneeschauer geben, auch den ganzen Tag ziehen immer wieder Schneeschauer auf, einige möglicherweise mit Blitz und Donner verbunden. Auch am Freitag kann es zunächst immer mal wieder schneien, am Nachmittag steigen dann die Temperaturen und der Schnee geht in Regen über. Dazu weht an beiden Tagen ein kräftiger und kühler Wind. Zum Wochenende lässt der Wind nach und die Temperatur pendelt sich wieder bei vier, fünf Grad ein.

Zehn Zentimeter Neuschnee im Harz?

In der Nacht zum Donnerstag kann es im Oberharz schneien. Gebietsweise rechnen die Meteorologen mit bis zu zehn Zentimetern Neuschnee und Glätte. Später kann es auch schauern oder graupeln. An der See ist vereinzelt mit schweren Sturmböen zu rechnen.

Von Mathias Klein