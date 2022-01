"Säuglinge als Schutzschilde": Pistorius kritisiert Corona-Demos scharf

Hannover

In Niedersachsen nehmen die Proteste von Corona-Gegnern gegen staatliche Maßnahmen laut Innenminister Boris Pistorius an Intensität und Schärfe zu. Die Polizei habe alleine in den vergangenen acht Wochen mehr als 1600 Versammlungen erfasst, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Landtag. Viele Teilnehmer dabei seien zunehmend „unkooperativ und aggressiv“. Es werde beleidigt, bedroht und zu Gewalt aufgerufen. Dabei würden Kinder, ja sogar Säuglinge, als „Schutzschilde“ gegen die Polizei missbraucht, kritisierte Pistorius.

Rund 1600 Demos in acht Wochen

In der Debatte zeigten Politiker aller Fraktionen Verständnis für friedliche Demonstrationen gegen die Corona-Politik, sofern sie von der Versammlungsfreiheit gedeckt seien, kritisierten aber Gewalt, Geschichtsvergessenheit und das Aushöhlen der Staatsgewalt. „Der Dialog endet, wo die rote Linie des Rechts überschritten wird“, sagte Pistorius. Aufrufe zu Gewalt oder Mord werden man nicht hinnehmen.

Nach Angaben des Innenministers sind seit Jahresbeginn rund 22.000 Polizisten bei Demonstrationen und anderen Corona-Protesten eingesetzt worden. Rund 200 Strafverfahren seien eingeleitet worden und mehr als 3600 Bußgeldverfahren. Pistorius sprach von einem „unglaublichen Kraftakt“ für die Polizei in Niedersachsen. Auch, weil es eine immer stärkere Unterwanderung durch Extremisten, Reichsbürger und Neonazis gebe.

CDU: Rechtsstaat soll vorgeführt werden

Der CDU-Innenpolitiker Uwe Schünemann kritisierte, dass die Demonstrationen zum Teil unangemeldet und damit rechtswidrig seien. Bei angemeldeten Versammlungen gebe es häufig Verstöße gegen die Hygieneregeln. „Das Ziel ist eindeutig: Unser Rechtsstaat soll vorgeführt werden“, sagte Schünemann. Wer Bürger und Staat verhöhne und gegen Auflagen verstoße, demonstriere nicht friedlich.

Die Corona-Proteste seien nicht bloß „harmlose Spaziergänge“, sagte die Grünen-Politikerin Marie Kollenrott. „Nein, sie wirken wie ein Lautsprecher für demokratiefeindliche Positionen, verstärken diese und nagen am Fundament unserer Solidargesellschaft.“ Wer sich einen gelben ‚Ungeimpft‘-Stern auf die Jacke nähe oder zum Mord an gewählten Volksvertretern aufrufe, „verlässt den Boden unserer Verfassung und hat aus unserer Sicht jedes Maß verloren“, erklärte die SPD-Abgeordnete Wiebke Osigus.

Von Marco Seng