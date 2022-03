Vaschvitz

Zwei Urlauber aus Brandenburg haben einen 71-Jährigen am Wieker Bodden bei Vaschvitz auf der Insel Rügen vor dem Ertrinken gerettet. Wie die Polizei am Montag berichtete, beobachteten der 60- und der 65-Jährige, die mit einem Boot zum Angeln unterwegs waren, am Sonntagmorgen, wie der Mann, der ebenfalls angelte, plötzlich ins Wasser fiel.

Der Rentner war nach ersten Untersuchungen in einer Wathose im bauchtiefen Wasser gestolpert. Dabei hatte sich seine Oberbekleidung dermaßen voll Wasser gesogen, dass er nicht wieder auf die Beine kam. Die Stiefel schauten noch heraus, was einer der Retter bemerkte.

Sie zogen den Hilflosen in ihr Boot und brachten ihn an Land. Gemeinsam mit einer zufällig anwesenden Polizeistreife versorgten sie den aus Sassnitz stammenden Mann, der bereits stark unterkühlt war.

Im Polizeifahrzeug konnte sich der Mann umziehen und aufwärmen. Glücklicherweise war eine weitere ärztliche Behandlung nicht notwendig, sodass der Rüganer nach einiger Zeit seinen Heimweg selbst antreten konnte. Er hatte im Wasser das Gleichgewicht verloren, nachdem er vermutlich gegen einen Stein gelaufen war.

Von RND/OZ