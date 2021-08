Hannover

Ein Feuer hat ein Gebäude einer Grundschule in der ostfriesischen Gemeinde Rhauderfehn (Kreis Leer) weitgehend zerstört. Zwei Handwerker, die für Bauarbeiten in der Schule im Ortsteil Collinghorst waren, wurden bei dem Brand verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Montag sagte. Die Verletzten kamen mit Rauchgasvergiftungen in eine Klinik. Da zurzeit noch Schulferien in Niedersachsen sind, waren keine Schüler und Lehrkräfte betroffen.

Laut Feuerwehr breitete sich das Feuer in alle Gebäudeteile des U-förmigen Schulgebäudes aus. Die rund 100 Feuerwehrkräfte konnten nicht mehr verhindern, dass das Dach des einstöckigen Gebäudes einstürzte. Klassenräume, Aula, Mensa und Lehrerzimmer seien durch das Feuer zerstört worden. Unterricht könne auf absehbare Zeit in der Schule nicht mehr stattfinden, sagte der Feuerwehrsprecher.

Zweiter Brand in der Nachbargemeinde

Wie es zu dem Feuer am Montagmittag kam und welcher Schaden genau entstand, blieb unklar. Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr dauerten über Stunden an.

Kurz nach dem Feuer in Rhauderfehn mussten einige Wehren in der Region noch zu einem zweiten Brand an einem Entsorgungszentrum in Breinermoor in der Nachbargemeinde Westoverledingen ausrücken. Dort war Restmüll und Altpapier in Brand geraten und hatte für eine massive Rauchentwicklung gesorgt. Dieses Feuer sei aber schnell unter Kontrolle gewesen, sagte der Feuerwehrsprecher.

Von RND/dpa