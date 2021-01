Hannover

Der Mann weiß genau, was er will. Die Werkstatt ist geordnet, das Design zurückhaltend. „Klassisch, hat man mir im Studium nachgesagt – das hieß wohl langweilig“, sagt Jonas Winkler mit einem Lächeln. Ein bisschen Understatement kann sich der 29-Jährige leisten. Er hat ohne Abitur studiert, ohne Handwerkslehre seinen Meister gemacht. Nun baut Winkler Möbel und Zigtausende schauen dabei zu. Auf der Video-Plattform Youtube folgen mehr als 115.000 Abonnenten seinem Kanal, und es werden täglich mehr.

Drei Videos pro Woche produziert der Tischler mit seiner Frau Hannah Winkler, einer professionellen Videojournalistin. „Das bedeutet, wir haben eine Sieben-Tage-Woche“, sagt Winkler. Das liegt auch am Inhalt der Clips: Jeden Handgriff im Film hat der Handwerker selbst gemacht. Und die Werkstücke, die er fertigt, sind echte Projekte seiner Werkstatt, entweder für Kunden oder für den Eigenbedarf.

Mit geschickten Händen, guten Ideen und viel Fachwissen führt Winkler den Zuschauern seine Arbeit vor. Dabei geht er gerne auch mal ins Detail, stellt die Werkzeuge mit Pro und Kontra vor oder kann angesichts der Stärke von Hobelspänen geradezu ins Philosophieren kommen. Handsäge und Grundhobel, Stemmeisen und Feustel kommen dabei genauso zum Einsatz wie Frästisch und Bandsäge. Und fast jeder Handgriff wird ins Bild gesetzt, wenn auch im Schnelldurchlauf. Inklusive kleiner Unglücke und Missgriffe.

Beifall kommt auch von erfahrenen Kollegen

„Das wird nicht rausgeschnitten“, sagt Winkler. Denn sonst würde er eine gute Gelegenheit verpassen, den Zuschauern zu erklären, was schief gelaufen ist – und wie man das verhindern kann. Winkler spricht interessierte Laien ebenso an wie ein Fachpublikum, und bekommt viel Beifall, auch von erfahrenen Handwerkern. „Es geht mir dabei schon um Bildung, aber ich weiß, dass manche die Videos auch zur Unterhaltung ansehen“, sagt Winkler. Und tatsächlich entfaltet es fast schon meditative Qualität, wenn der Meister einen alten Fachwerkbalken für eine Bank mit der japanischen Handsäge längs spaltet.

Student lehrt sich das Tischlern selbst

Handwerk schreibt Winkler groß, obwohl er selbst nie eine klassische Tischlerausbildung absolviert hat. Stattdessen hat er im Produktdesign-Studium die Modelle aus Holz gefertigt, statt sie wie die anderen Studenten aus Pappe zu bauen. Jobs im Messebau und Treppenbau folgten. Winkler verkaufte schließlich zwei selbst entworfene und gebaute Produktlinien an eine Firma aus der Türkei, erhielt einen Gründerpreis und reichlich Aufmerksamkeit. „Es gab ein Angebot, einen Betrieb zu übernehmen, aber ich fühle mich zu jung, um so viel Verantwortung zu tragen“, sagt er.

Auch seine Werkbank hat Jonas Winkler selbst gestaltet und gebaut Quelle: Hannah Winkler

Stattdessen nahm er ein anderes Angebot an: Die Handwerkskammer ermöglichte ihm, die Meisterschule zu absolvieren. Was er auch tat. Dankbar sei er schon, sagt er, aber: „Ich würde nicht unbedingt empfehlen, den Meister zu machen, ohne vorher den Gesellen gemacht zu haben.“ Bei den sehr umfassenden aber auch sehr allgemein gehaltenen Inhalten müssten Ungelernte schon viel Eigeninitiative und Motivation mitbringen. „Das muss man wirklich wollen.“

Kritischer Blick auf die Meisterausbildung

Zudem äußert Winkler Kritik an der Meisterausbildung. „Verstaubt“ sei seiner Meinung nach das passende Wort dafür. Getreu dem Motto „das haben wir schon immer so gemacht“, seien viele Dozenten nur wenig offen für Neues, könnten Fragen, die über den Standard hinausgehen, nicht beantworten. „Ich sehe da nicht so viel Zukunft“, lautet Winklers Urteil. Heute gingen die jungen Menschen deutlich selektiver mit Lerninhalten um als früher. Deshalb müsse sich das Handwerk an die heutige Zeit anpassen.

Jonas Winkler achtet bei der Arbeit auch auf Details. Quelle: Hannah Winkler

Winklers Credo: „Jeder kann alles lernen, man muss nur genug Energie reinstecken.“ Für ihn hieß das auch, sich Techniken selbst beizubringen, dabei längst nicht immer nach Lehrbuch vorzugehen. Stattdessen schaute er sich in anderen Ländern um, nahm Ideen etwa aus Asien oder aus Nordamerika mit. Und strengte seinen eigenen Kopf an. Auch das sei wohl ein Faktor, der in den Sozialen Medien im Internet Erfolg bringt. „Ich könnte ja auch das Lehrbuch vorlesen. Aber was die Leute interessiert, ist das, was man von sich selbst einbringt.“ Damit fährt Winkler offenbar gut: Neben den eigenen Kanälen bei Youtube und Instagram bespielt er auch Ligna TV, den Youtube-Kanal der hannoverschen Holzmesse.

Privatsphäre ist dem Tischler wichtig

Was er von sich preisgibt, entscheidet Winkler aber gern selbst: Seinen genauen Wohn- und Arbeitsort verrät er nicht. „In unserer Größenordnung muss man seine Privatsphäre schon schützen“, sagt er. Und wer nach seinem auffälligen Ohrschmuck und den Tätowierungen fragt, die aus dem Hemdkragen herausschauen, dem rät er davon ab, Leute nach Äußerlichkeiten zu beurteilen. „Wie ein Mensch aussieht, hat nichts damit zu tun, was er macht und kann.“

Von Kathrin Götze