Regierungserklärung im Livestream: Weil zu neuen Corona-Regeln in Niedersachsen

Hannover

In den kommenden Tagen kommen voraussichtlich zahlreiche verschärfte und zumindest einige gelockerte Corona-Regeln auf die Menschen in Niedersachsen zu. Wer nicht gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Covid-Infektion genesen ist, soll von Sonnabend an in vielen Geschäften keinen Zutritt mehr erhalten.

Am Dienstagvormittag will sich Ministerpräsident Stephan Weil in einer Regierungserklärung vor dem Landtag zur Corona-Lage äußern.

Weil zu Corona: Regierungserklärung ab 10 Uhr im Livestream

Mehrere Regel-Änderungen zeichnen sich bereits ab. Eine entsprechende Verordnung soll dann in Kraft treten, wie die Staatskanzlei am Montagabend in Hannover mitteilte. Auf einen solchen Beschluss hatten sich Bund und Länder bereits in der vergangenen Woche verständigt – bislang war allerdings noch unklar, ab wann dies im Bundesland gilt. Lebensmittelgeschäfte oder Apotheken sind davon nicht betroffen.

Außerdem soll die Zuschauerzahl bei Veranstaltungen sinken - und das ebenfalls von Samstag an. Je nach Corona-Warnstufe sollen laut Staatskanzlei bei Veranstaltungen im Außenbereich maximal 10 000 Menschen erlaubt sein, im Innenbereich sollen es maximal 5000 sein. Wer nicht gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Covid-Infektion genesen ist, soll sich nach Plänen der Landesregierung von Sonnabend an mit weniger Menschen treffen dürfen.

Neue Regeln für Veranstaltungen und Dienstleistungen geplant

Messen, Weihnachtsmärkte und Diskotheken in Niedersachsen sollen in der Warnstufe drei – beziehungsweise in regionalen Hotspots – schließen müssen.

Bei der bereits geltenden 2G-plus-Regel soll es nach Plänen der Landesregierung allerdings Erleichterungen geben. Gastronomen oder körpernahe Dienstleistungen wie etwa Friseure sollen die Möglichkeit erhalten, auf die zusätzlichen Tests zu verzichten.

Von RND/dpa