Sie wollten ihr einen Denkzettel verpassen: Zwei Angehörige der rechten Szene haben gestanden, illegale Böller in den Briefkasten einer Frau geworfen zu haben, die sich gegen Neonazis engagiert. Jetzt ist vor dem Amtsgericht Einbeck das Urteil gefallen.

Rechtsextreme nach Sprengstoff-Anschlag auf Frau in Einbeck verurteilt

