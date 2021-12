Ratekau

Vor einem halben Jahr krachte ein schwerer SUV in das Haus von Ingrid und Dietrich Doll in Ratekau (Kreis Ostholstein). Der Schock sitzt immer noch tief, und auf den 100.000 Euro Kosten für die Sanierung ist das Ehepaar bis heute sitzen geblieben. Jetzt haben sie Klage gegen die Kfz-Versicherung eingereicht.

„Den Knall höre ich bis heute. Ich denke Tag und Nacht daran.“ Die 83-jährige Ingrid Doll aus Ratekau wirkt fit und widerstandsfähig. Sie ist Wacken-Fan und ehrenamtlich engagiert und war viele Jahre Fachwartin Gymnastik im Kreisturnverband Ostholstein.

Doch auf die Nacht zu Sonntag, 11. April, angesprochen, räumt sie ein, dass es ihr auch ein halbes Jahr später schlecht damit gehe. Geräuschempfindlich sei sie geworden, seit ein schwerer SUV urplötzlich eine Wand ihres Hauses durchbrach und erst im Flur zum Stehen kam. Auch ihr Mann Dietrich Doll, 84, denkt häufig darüber nach, was hätte geschehen können. Ihr 18 Jahre alte Kater sei traumatisiert, berichtet Ingrid Doll, „er ist schreckhaft und geht nicht mehr in den Garten“.

Das Haus ist mittlerweile renoviert

Immerhin: Das Zuhause der Dolls, ein Okal-Fertighaus von 1974, ist renoviert. Komplett neu hergestellt wurden der Flur und die Richtung Nordwesten gelegenen Zimmer: ein Abstellraum, das Bad, ein Wirtschaftsraum und das Gästezimmer. Diese Räume samt Einrichtung hatte der massige Audi Q5 von Milena G. (Name geändert) zusammengeschoben, als die 29-Jährige ins Haus raste, um sich das Leben zu nehmen.

Trümmerhaufen: So sah es im Flur des betroffenen Hauses aus. Quelle: Sabine Latzel (LN-Archiv)

Die Unfallfahrerin musste sich einem Sicherungsverfahren vor dem Lübecker Landgericht stellen. Sie gilt als nicht schuldfähig, da sie an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt ist. Der Maßregelvollzug ist zur Bewährung ausgesetzt worden. Vor Gericht hat sich Milena G. beim Ehepaar Doll entschuldigt. Dietrich Doll hat die Entschuldigung angenommen, doch seine Frau hadert mit dem Verhalten der 29-Jährigen.

Wiederhergestellt: Mittlerweile wurde das Haus des Ehepaares Doll renoviert. Auf den Kosten dafür sind die beiden Senioren allerdings sitzengeblieben. Quelle: Sabine Jung

„Ich habe das seelisch noch nicht überwunden“, erklärt Ingrid Doll, die nur einen halben Meter von der Einschlagstelle entfernt in ihrem Bett gelegen hatte. „Die Frau hätte Menschen in den Tod reißen können.“ Milena G. sei doch schon vor dem Crash psychisch auffällig gewesen, jedenfalls der Aussage ihres Verlobten zufolge, „sie hätte sich rechtzeitig in Behandlung begeben können“. Sie hoffe, dass die Unfallverursacherin regelmäßig kontrolliert werde, meint Ingrid Doll, „damit sie ihre Medikamente nimmt“.

Bilder, die das betroffene Ehepaar aus Ratekau nicht vergisst: Einsatzkräfte des THW zogen den Wagen aus dem Haus und sicherten die Hausdecke mit Stützen. Quelle: Holger Kröger (LN-Archiv)

Ehepaar muss bei Tochter wohnen

Milena G. habe sich zuvor nicht an das Ratekauer Ehepaar gewandt und um Entschuldigung gebeten, sagt Ingrid Doll. „Unser Rechtsanwalt hat auch den Verlobten angeschrieben, von dem kam ebenfalls keine Reaktion, keine Nachfrage, wie es uns geht.“ Zur Verarbeitung des Geschehens gesellt sich der Ärger darüber, dass der Sachschaden noch längst nicht reguliert ist. Zwei Monate musste das Ehepaar Doll bei der Tochter unterkommen, die in der Nachbarschaft wohnt. „Alles war versiegelt“, sagt Ingrid Doll rückblickend, „aber wir konnten uns wenigstens um den Garten kümmern.“

Viele Erinnerungen zerstört

Nach einigen Untersuchungen durfte das Ehepaar die Trümmer wegräumen. „Zwei große Container haben wir gefüllt“, erklärt Dietrich Doll, mit den Resten von Betten, Stühlen, Regalen, Computern, weiterem Hausrat – und zerstörten Erinnerungen. „Wir hatten Helfer, die haben wichtige Unterlagen gesichert und gesäubert“, sagt Ingrid Doll. Doch nicht alles tauchte wieder auf. „Einen Chip habe ich nicht wiedergefunden, auf dem waren die Fotos eines ganzen Jahres.“

Einen Teil ersetzte die Hausratversicherung. Nach dem Aufräumen bauten Handwerker den zertrümmerten Teil des Hauses neu auf. Das kostete 100 .000 Euro, berichtet das Ehepaar – Geld, das die Dolls allein aufbringen mussten. „Wir haben unsere Rücklage genommen und uns etwas von Verwandten geliehen“, berichtet Ingrid Doll, die seither mit ihrem Mann darum kämpft, den Schaden erstattet zu bekommen.

Wer zahlt für den Schaden?

Milena G. stammt aus Polen, wohnt jedoch in Dänemark und hatte ihren Wagen über eine dänische Kfz-Versicherung versichert. Deren Verantwortliche hätten auf keine Anfrage reagiert, sagen die Dolls, „deswegen hat unser Anwalt Klage eingereicht“. Geändert hat sich dadurch offenbar bislang nichts. Auf Nachfrage erfährt man vor allem, wer nicht für die Schadenregulierung zuständig ist beziehungsweise wer dazu nichts sagen möchte.

Bei Unfällen mit einem ausländischen Fahrzeug in Deutschland wird zunächst der Verein Deutsches Büro Grüne Karte e.V. genannt. Über dessen Internetseite werden Betroffene an die Interschaden GmbH verwiesen. Dort möchte sich „aufgrund des laufenden Verfahrens“ niemand zum Fall des Ehepaars Doll äußern. Diese Aussage kommt auch von der dänischen Kfz-Versicherung, deren Mitarbeiterin von einer „sehr unglücklichen Situation“ schreibt. Nicht zuständig ist auch die Verkehrsopferhilfe (VOH), ein Garantiefonds, der unter anderem Verkehrsopfern hilft, wenn ein Auto „vorsätzlich und widerrechtlich als Tatwaffe eingesetzt wird“. Da Milena G. jedoch als nicht schuldfähig gilt, gebe es keinen Vorsatz, erklärt ein VOH-Mitarbeiter auf Anfrage der „Lübecker Nachrichten“.

Ingrid Doll für Engagement im Tierschutz ausgezeichnet

Grundsätzliche Hilfe bietet allerdings der Weiße Ring (WR), die Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer, an. „In unsere Zuständigkeit fallen mitunter auch Verkehrsunfälle“, sagt Holger Dabelstein, WR-Vorsitzender in Ostholstein, „und wir verfügen da auch über eine Art Hilfekompass.“

Der Ratekauer Bürgermeister Thomas Keller hat das Ehepaar Doll bereits in sein Büro eingeladen. Dort gab es einen großen Blumenstrauß für Ingrid Doll, weil diese im Mai 2021 vom Ministerpräsidenten Daniel Günther für ihr Engagement im Tierschutz mit der Ehrennadel des Landes ausgezeichnet wurde.

Die Straße Geroldring führt gerade aufs Haus der Dolls zu und beschreibt erst kurz davor eine Linkskurve. Quelle: Sabine Jung

Außerdem ließ sich Thomas Keller die Ereignisse schildern und will sich mit einem Mitarbeiter aus dem Bauamt die Verkehrssituation am Geroldring ansehen. Die Straße läuft über etwa 150 Meter schnurgerade auf das Haus der Dolls zu und beschreibt kurz davor eine Linkskurve. „Das würde man heutzutage so gar nicht mehr anlegen“, meint der Bürgermeister. „Es ist ja auch bei Glatteis gefährlich, dann könnten Autos ans Haus rutschen.“ Jetzt sei zu klären, ob vor dem Haus der Dolls vielleicht Poller installiert werden können.

Ingrid Doll schläft wieder in ihrem Schlafzimmer, einen halben Meter von der Einschlagstelle entfernt. Einerseits lassen sie die Ereignisse aus der Crash-Nacht nicht los. Aber andererseits, sagt sie, sei es doch sehr unwahrscheinlich, „dass so etwas noch einmal passiert“.

