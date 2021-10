Hannover

Manchmal ist es ein kleines Ärgernis, das Radfahrern das Vorwärtskommen erschwert. Verdeckt ein Busch ein Hinweisschild oder fehlen Wegweiser an entscheidenden Stellen, kann das für Streckenunkundige zu langen Umwegen führen. Liegt ein Ast auf dem Weg, wird er mitunter sogar zur Gefahr. Die Zahl der Radtouristen ist in der Pandemie noch einmal deutlich gewachsen.

In der Heide haben die Touristiker jetzt ein Projekt gestartet, das andernorts schon in kleinerem Rahmen mit Erfolg praktiziert wird: Radwegepaten kümmern sich ehrenamtlich um bestimmte Streckenabschnitte und sollen die Qualität besonders beliebter Touren verbessern. „Es ist gut, wenn jemand regelmäßig nach dem Rechten sieht“, sagt Hjördis Fischer, Geschäftsführerin der Erlebniswelt Lüneburger Heide in Soltau.

Große Resonanz auf Aufruf

Einem Aufruf in der örtlichen Presse sind fast 60 Leser gefolgt und haben sich zur Radwegepatin beziehungsweise zum Radwegepaten schulen lassen. Die grundlegenden Kenntnisse vermittelte ihnen zwei Stunden lang Radtourenleiter Heinrich Scheidler-Lütjen, der selbst als langjähriger Ehrenamtlicher des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) im Oberen Örtzetal Radwege betreut.

Es geht darum, Mängel zu erkennen, aber auch, sie aufzunehmen und Ansprechpartnern in den Städten und Gemeinden im Heidekreis weiterzugeben. Das Abstellen der Mängel übernehmen in der Regel die Bauhöfe. „Das Projekt wird von allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern ausdrücklich unterstützt“, sagt Fischer.

Streckenkontrolle zweimal im Jahr

Jede Radwegepatin und jeder Radwegepate ist für einen Weg oder einen Streckenabschnitt zuständig und fährt diesen mindestens zweimal im Jahr ab, um die Qualität zu überprüfen. Einmal zu Beginn und einmal jetzt am Ende der Vegetationsperiode. Sei es, dass Schäden am Radweg zu beheben sind, Vegetation zurückgeschnitten werden muss, Hinweisschilder zu putzen sind oder fehlende Schilder ersetzt werden müssen – die Radwegepaten sollen wachen Blickes alles dokumentieren. Mängel selbst beseitigen müssen sie nicht. Doch spricht nichts dagegen, bei Kleinigkeiten auch mal selbst Hand anzulegen.

Die Lüneburger Heide ist bei Fahrradfahrern zunehmend beliebt. Quelle: Markus Tiemann

So machen es auch die Radwegepaten des ADFC, die andernorts in Niedersachsen zum Teil schon seit Jahren in Abstimmung mit Kommunen im Einsatz sind. Rund um Nienburg sind sie seit 2007 unterwegs und haben – zum Teil im Rahmen von Gruppenradtouren – unter anderem Vorschläge für eine bessere Ausschilderung der Energieentdeckerroute gemacht. Eine gern genutzte Möglichkeit bei den Gruppenfahrten ist es, gezielt Neulinge vorausfahren zu lassen, um so an Abzweigungen und Kreuzungen mögliche Missverständnisse besser wahrzunehmen.

Derzeit finde eine inhaltliche Neuausrichtung in Richtung einer Professionalisierung des Radwegepatenschaftenkonzepts statt, erklärt Landkreissprecher Michael Duensing in Nienburg. „Dazu zählen Fortbildungen für die Radwegepaten und Bauhöfe, eine intensivere Kooperation mit den Bauhöfen und eine noch konsequentere Pflege des Schilderkatasters.“ Die Beschilderung von Fahrradwegen ist gesetzlich nicht geregelt, solange es nicht um die Straßenverkehrsordnung und die Sicherheit geht. Auf für Radreisende interessanten Routen obliegen die Wegweiser daher oft den Touristen-Informationsstellen bei den Kommunen.

ADFC Neustadt betreut Moorradweg

Radwegepatenschaften einzelner Ehrenamtlicher gibt es nach Angaben des ADFC-Landesverbandes auch in den Landkreisen Uelzen und Rotenburg (Wümme), im Ammerland, in Oldenburg und in Delmenhorst, einige seien in Celle geplant. Als klein, aber fein hat sich das Modell besonders auch im Nordwesten der Region Hannover erwiesen. Rund um Neustadt kümmern sich vor allem zwei Ehrenamtliche des örtlichen Fahrradclubs, Jan Stanat und Dietmar Fienemann, unter anderem um die Moorroute am Steinhuder Meer.

Hier am Radweg zwischen Wunstorf und Poggenhagen fehlt der Wegweiser Richtung Neustadt, wie Reinhard Willenberg vom ADFC Neustadt bemängelt. Quelle: ADFC Neustadt

Stanat ist dort Pate unter anderem für eine 40-Kilometer-Runde. Zweimal im Jahr fahre er sie komplett ab, erzählt der frühere Berufsschullehrer, Teilstrecken erheblich öfter. Am vergangenen Wochenende erst habe er die Runde wieder gedreht. „Da war alles in Ordnung.“

Ansonsten entdecke er mal ein abgeknicktes Schild oder einen von einem landwirtschaftlichen Fahrzeug versehentlich verdrehten Wegweiser, der fälschlich in ein Maisfeld zeige. Dergleichen fotografiert er und schickt das Bild per Email an die Kommune. Zudem weist er die Stadt auf Frostschäden im Radweg oder auf von Holzrückefahrzeugen verschmierte Abschnitte hin. Auch macht er Vorschläge, wo die touristische Route vielleicht etwas verlegt und so noch attraktiver gestaltet werden könnte. Einmal jährlich treffen sich die Paten mit ihren Ansprechpartnern bei der Stadt zum Erfahrungsaustausch in gemütlicher Runde.

Auf einsamem Posten fühlt sich der Radwegepate ohnehin nicht. „Auch Freunde und Bekannte sagen mir, wenn irgendwo etwas ist,“ sagt Stanat. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Neustadt und darüber hinaus auch mit Wunstorf funktioniere sehr gut. Meist würden Mängel schnell behoben, auch wenn es im Einzelfall gelegentlich länger dauere. Stadtsprecher Benjamin Gleue in Neustadt lobt das Modell ebenfalls. Es sei erfreulich, mit den Radwegepaten ein „eingeschweißtes Team“ zu haben, das sich mit verantwortlich fühle und durch die regelmäßigen Kontrollfahrten zum Beispiel auch bemerke, wo ein vorher korrekt angebrachtes Schild geklaut worden sei. Nachteile gebe es nicht, meint der Vertreter der Stadt. „Wir können das Modell anderen Kommunen empfehlen.“

Niedersachsen hat besonders viele Radwege Das vorwiegend flache Niedersachsen hat im Bundesvergleich ein besonders ausgeprägtes Radwegenetz. Mehr als 4600 Kilometer der gut 8000 Kilometer Landesstraßen haben nach Angaben des Verkehrsministeriums inzwischen einen straßenbegleitenden Radweg. Hinzu kommen mehr als 3000 Kilometer Radwege entlang von Bundesstraßen. Das entspricht zwei Dritteln der Straßenkilometer der Bundesstraßen in Niedersachsen. Das Land liegt mit diesem Anteil zusammen mit Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen an der Spitze. Grundlage für den Bau neuer Radwege ist das landesweite Radwegekonzept von 2016. Für 2021 sind 10 Millionen Euro für den Bau neuer Radwege eingeplant, weitere 10 Millionen Euro für die Sanierung vorhandener Radwege. Die Mittel werden noch um bis zu 7 Millionen Euro aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie aufgestockt. Darüber hinaus fördert Niedersachsen den Radwegebau der Kommunen. Gleichzeitig werden allerdings manche von Kommunen geforderte Radwege an Landesstraßen auf die lange Bank geschoben, was Unmut hervorruft. Im Raum Neustadt beispielsweise mangelt es nach Angaben des ADFC entlang der Landesstraßen an Verbindungsradwegen zwischen dörflichen Ortsteilen und der Kernstadt, wo sich Schulen, Arbeitsplätze und Einkaufsmöglichkeiten befinden.

Von Gabriele Schulte