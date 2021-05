Lüneburg

Trampelpfade haben nicht den besten Ruf. Gerade in der Pandemiezeit stampfen manche Ausflügler die Naturschutzgebiete, die sie nun in großer Zahl aufsuchen, gnadenlos nieder. Andernorts haben die Abkürzungen aber auch gute Seiten – sie können anzeigen, wo Wege für Fußgänger oder Radfahrer benötigt werden. Lüneburg wird das bald genauer wissen. Dort kartiert ein „Active-Shortcuts“-Team zurzeit Trampelpfade im Rahmen einer Forschungsinitiative des Bundesverkehrsministeriums. „Gesucht wird eine Methode, die mit künstlicher Intelligenz Abkürzungsverkehre erkennt oder vorherbestimmen kann,“ erläutert Tobias Neumann, Teamleiter Nachhaltigkeit bei der Stadt.

Datenbanken kennen fast jeden Baum

Lüneburg verstehe sich als „Real-Labor“, wo die Projektpartner Infrastruktur und Wegerelationen quasi unter die Lupe nehmen können. Beteiligt sind der Hamburger Ingenieur Andreas Thinius sowie das Institut für Stadt- und Kulturraumforschung der Leuphana-Universität. Anhand datenbasierter Ergebnisse wollen sie Wege zu einer optimierten nachhaltigen Mobilität aufzeigen. Nicht nur Lüneburg mit seinen knapp 80.000 Einwohnern könnte davon profitieren.

Trampelpfade entstehen nach strengen psychologischen und physikalischen Mustern, sie sind mathematisch und wissenschaftlich beschreibbar. Die zunehmende Digitalisierung stellt zudem immer mehr Details über Beschaffenheit und Nutzung der städtischen Flächen zur Verfügung. Datenbanken kennen nicht nur Katasterdaten, sondern inzwischen fast jeden Baum. Das erleichtert die Prognose, wo Trampelpfade und Abkürzungen für Fuß- und Radverkehr entstehen könnten.

Trampelpfade wie dieser in Kirchhorst zeigen einen von Fußgängern selbst gewählten Weg zum Wohngebiet. Quelle: Frank Walter

Zunächst aber sehen sich die Akteure in Lüneburg die vorhandenen Pfade an. Zu Projektbeginn kamen sie auf einem Baumarktkomplex am Rand der Innenstadt zusammen, auf der Wiese sind neben gepflasterten Abschnitten von Kunden zusätzlich genutzte Trampelpfade klar zu erkennen. „Die Leute gehen da lang, weil der öffentliche Weg einen Umwegfaktor hat“, sagt Neumann. Auf solch einem Privatgelände entscheide der Eigentümer, was er daraus macht. „Auf unsere städtischen Grünflächen haben wir Einfluss.“

Die bis zum Sommer angelegte, vom Bund mit 100.000 Euro geförderte Studie soll Ansätze zur Beschleunigung des Fuß- und Radverkehrs nach dem Trampelpfad-Prinzip entwickeln. Mithilfe der kommunalen Daten wird das Stadtgebiet nach Freiflächen und Wegerelationen untersucht. Im zweiten Schritt werden die mathematischen Muster eines Trampelpfades überlagert, sodass am Ende Position und Verlauf einer Abkürzung per Algorithmus vorhergesagt werden könnten.

Schmale Trampelpfade finden sich zuhauf in der Natur, wie hier in der Ricklinger Masch. Quelle: Saskia Döhner

Dieses Verfahren könnte zukünftig nicht nur den Fuß- und Radverkehr stärken, sondern nach Einschätzung der Initiatoren bundesweit viel Geld einsparen, wenn Wege von Anfang an dort angelegt werden, wo sie benötigt werden und Kosten für die Restauration von Trampelpfadflächen vermieden werden. „Man könnte zum Beispiel Wege in Neubaugebieten gleich entsprechend anlegen“, sagt Stadtplaner Neumann.

Ein Trampelpfad in Hameln – die Stadt wies mit solchen Schildern auf die geplante Einsaat hin. Quelle: Philipp Killmann

Neu in Lüneburg ist neben dem Ausmaß des Projekts der umfassende Einsatz künstlicher Intelligenz. Es fasst aber nicht nur relevante Behördendaten und offene Daten zu Wegen, Freiflächen, Geschäften und Einwohnern zusammen und verwebt sie mit mathematischen, psychologischen und anderen Faktoren zu einer Struktur. Das Team überprüft das Abkürzungsverhalten der Lüneburgerinnen und Lüneburger bei systematischen Rundgängen durch die Stadt auch mit eigenen Augen. Eine Drohne soll die Forscher dabei unterstützen.

Aus der Vogelperspektive lassen sich Trampelpfade oft gut erkennen, wie der Projektbeteiligte Peter Pez von der Lüneburger Leuphana-Universität erläutert. „Bei manchen Wohnsiedlungen sieht man von oben auch: Da wäre eine Abkürzung nötig gewesen.“ Beispielsweise Wohngebiete mit Sackgassengrundriss seien oft an den Bedürfnissen von Radfahrern und Fußgängern vorbei geplant worden. Dabei hätte manchmal ein kleiner Durchlass oder Lückenschluss über eine ungenutzte Freifläche gereicht.

Fußgänger und Radfahrer scheuen Umwege

Was sich immer wieder herausstellt: Fußgänger und Radfahrer scheuen Umwege und setzen sich auch über Verkehrsregeln hinweg. Pez sieht Nachholbedarf nicht zuletzt bei den Radwegen. „Was sowieso niemand beachtet, könnte in vielen Fällen konsequent freigegeben werden“, meint der Geographie-Professor. Manches Einbahnstraßenschild etwa ließe sich ohne Schwierigkeiten durch ein „Radfahrer frei“ ergänzen.

Umlaufsperren blockieren den Weg – ungewollt auch für Nutzer von Lastenrädern, wie Studenten der Leuphana-Universität demonstrieren. Quelle: Leuphana

Ein Grundproblem ist nach Ansicht des passionierten Radfahrers, dass Verkehrsplaner vor Jahrzehnten vor allem die Autofahrer im Blick hatten. Damals eingeführte Verbote führten nun dazu, dass Navigationssysteme Abkürzungen nicht als Radrouten vorschlagen. Das betreffe selbst landwirtschaftliche Wege am Stadtrand, auf denen Radfahren eigentlich kein Problem wäre. „Wenn ich das Verbot aufhebe, reagiert Open Street Map, und man kann die Route beschildern,“ sagt Pez.

Gerade Routen abseits von Hauptverkehrsstraßen seien attraktiv. Im weiträumigen Südteil des Lüneburger Kurparks etwa sollte aus Sicht des Professors eine solche Route zur Uni ermöglicht werden. „Es geht um 400 mittige Meter“, meint er. „Die mögen sie als Radfahrer nicht schieben.“ Mancherorts in der Stadt sollten Umlaufsperren und andere Barrieren beseitigt werden, die etwa Lastenrädern den Weg versperrten. „In anderen Fällen muss mal eine Hecke entfernt werden.“

„Ein Trampelpfad ist an sich nichts Schlechtes“: Prof. Peter Pez von der Leuphana-Universität Lüneburg Quelle: Brinkhoff-Mögenburg/Leuphana

Auch Spaziergänger bevorzugten schöne Wege. Für diejenigen Fußgänger aber, die den Arbeitsplatz oder ein anderes Ziel ansteuern, gelte das ökonomische Prinzip: „Man versucht, Wege zu optimieren,“ sagt der Geographie-Professor. Da kommen wieder die Trampelpfade ins Spiel. Beispielsweise würden sehr viele Studierende „querbeet“ über den Rasen zwischen den Gebäuden der Leuphana-Universität pendeln, statt umständlichere, rechteckige Wege des ehemaligen Kasernengeländes zu nutzen. Die Abkürzungen seien sinnvoll und müssten nicht mal nachträglich gepflastert werden; der Boden sei fest genug. „Ein Trampelpfad ist an sich nichts Schlechtes.“

Trampelpfade folgen festen Regeln Trampelpfade entstehen durch häufiges Begehen in unwegsamem Gebiet und sind der ursprünglichste Wegetyp. Schon bei Studien in den 1960er Jahren hat sich gezeigt, dass die scheinbar chaotische Bewegung von Fußgängern Regelmäßigkeiten unterliegt. Ist ein Ziel in Sicht, werden Umwege vermieden. Gleichzeitig spielt (Tritt-)Sicherheit eine Rolle, sodass es sich nicht immer um den kürzesten oder geradesten Weg handelt. Der im Oktober 2020 verstorbene Stuttgarter Stadtplaner Klaus Humpert untersuchte, ab welcher Zeitersparnis mit Sicherheit ein Trampelpfad entsteht: Es sind 25 Prozent. In der Regel verlassen Abzweigungen einen Hauptweg seinen Messungen zufolge im Winkel von 15 bis 30 Grad. Oft legen Kühe, Rehe oder andere Tiere die Laufspuren an. Gerade in unbekanntem Gelände, stellte Humpert fest, würden Tiere wie Menschen dann die vorgezeichneten, von Hindernissen befreiten Lauflinien bevorzugt. Auf einem gespurten Weg gehe es sich leichter und entspannter. Auch ein Herdentrieb komme dabei zum Tragen. Jüngere Menschen neigten eher dazu, neue Wege einzuschlagen und sich dabei über einengende Vorgaben hinwegzusetzen.

Die Idee ist schon älter. Eingesetzt wurde die Analyse von Trampelpfaden bereits in den 1960er Jahren, um Wege effizient anzulegen. Damals engagierte die Universität von Oregon, deren Studierende Mitbestimmung bei der Umgestaltung verlangten, den Wiener Architekten Christopher Alexander. Nach seinem Plan wurde auf dem Unigelände zwischen den Gebäuden Rasen gesät. Die in den folgenden Monaten entstandenen Trampelpfade wurden zu befestigten Wegen gemacht. Manchmal beziehen Architekten auch bestehende Trampelpfade in ihre Planungen ein, oder es werden Trampelpfade abgewartet, um auf den Trassen Wege einzurichten. So lasse sich eine automatische Wegeoptimierung erreichen. Gleichzeitig werden zusätzliche Trampelpfade vermieden, die Bewuchs und Aussehen einer Anlage schaden könnten.

Wie viele Städte versucht Lüneburg, umweltfreundliche Alternativen zum Auto attraktiver zu machen. Das „Active-Shortcut“-Projekt könnte dabei helfen. Da der Bund die Kosten trägt, muss die Stadt nicht einmal eigene Mittel aufwenden.

Von Gabriele Schulte