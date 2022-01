Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Sonntag für den vierten Tag in Folge einen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Der Wert liegt jetzt bei 222,7 bei 12.515 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Was in dieser Statistik aber fehlt, sind die aktuellen Zahlen aus Niedersachsen. Denn das Landesgesundheitsamt übermittelt erst für Montag wieder neue Daten.