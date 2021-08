Lüneburg/Berlin

Bei den massiven Corona-Protesten der „Querdenker“-Szene in Berlin am Wochenende sind fünf Polizisten aus Niedersachsen teils schwer verletzt worden. Das teilte die Zentrale Polizeidirektion (ZPD) am Montag auf HAZ-Anfrage mit. Ein Angehöriger von der Lüneburger Bereitschaftspolizei hat sogar so schwere Verletzungen erlitten, dass er wahrscheinlich längere Zeit dienstunfähig ist.

„Der Beamte erlitt einen Schulterbruch“, sagt ZPD-Sprecher Karsten Wolff. Vier weitere Kollegen wurden während des Einsatzes so hart von Protestlern angegangen, dass sie Prellungen und leichte Kopfverletzungen davontrugen. „Vermutlich werden sie mindestens mehrere Tage ausfallen“, sagt Wolff weiter. Bilder von Sonntag in den sozialen Netzwerken zeigen unter anderem, wie ein „Querdenker“ versuchte, einem niedersächsischen Polizisten den Helm vom Kopf zu reißen.

Vehemenz der Angriffe „besorgniserregend“

Wegen erwarteter Proteste waren mehr als 2200 Polizisten aus ganz Deutschland in Berlin im Einsatz. Aus Niedersachsen rückte eine Hundertschaft aus Lüneburg mit rund 110 Kräften an. Laut ZPD-Sprecher waren die Beamten zwar auf Proteste und Ausschreitungen vorbereitet, aber diese Vehemenz sei „besorgniserregend“ gewesen. Mitunter seien die Beamten schon tätlich angegriffen worden, wenn „Querdenkern“ nur das Weitergehen an einer Straßenkreuzung untersagt worden sei.

Die Berliner Polizei hatte am Wochenende zwei Anti-Corona-Demos untersagt, weil es genau vor einem Jahr zu zahlreichen Verstößen kam. Als das Oberverwaltungsgericht dies später bestätigte, kündigte die „Querdenker“-Szene dennoch Proteste an. In mehreren Stadtteilen zogen insgesamt etwa 5000 Demonstranten durch die Straßen, es gab laut Polizei rund 600 Festnahmen.

Von Peer Hellerling