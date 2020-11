Hannover

Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover steht erneut eine Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen bevor. Die Initiative Querdenken plant für den 21. November auf dem Opernplatz eine Versammlung. Die Polizeidirektion ist bereits über das Vorhaben in Kenntnis gesetzt worden. „Es sind Redebeiträge und Musikdarbietungen geplant“, sagt Behördensprecher Michael Bertram.

Die Gruppe Querdenken hatte bereits am vergangenen Wochenende einen Protest gegen die Corona-Einschränkungen in Leipzig organisiert. Mehr als 20.000 Teilnehmer waren zu der Versammlung gekommen, darunter auch zahlreiche Rechtsradikale, Neonazis und gewaltbereite Hooligans.

Die Demonstration war mit gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern und der Polizei zu Ende gegangen und sorgt noch Tage danach bundesweit für Diskussionsstoff. In der Kritik steht die Polizeiführung in Leipzig und Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU).

Nach Angaben der Polizei rechnen die Querdenker für ihren Protest in Hannover mit deutlich weniger Teilnehmern als in Leipzig. „Die Organisatoren haben 600 Teilnehmer angegeben“, sagt Michael Bertram. Die Versammlung soll von 14 bis 20 Uhr auf dem Opernplatz stattfinden. Die Polizei wird mit einem entsprechend großen Aufgebot vor Ort sein.

Demo auch in dieser Woche

Bereits in dieser Woche wollen 200 bis 500 Gegner der Cornona-Maßnahmen in Hannover auf die Straße gehen. Am Freitag ab 15 Uhr macht die sogenannte Corona-Info-Tour des Hals-Nasen-Ohrenarztes Bodo Schiffmann in der Landeshauptstadt Station. Die Versammlung ist an der Schloßstraße, in unmittelbarer Nähe des Landtags, geplant. Schiffmann gilt als einer der bekanntesten Gegner der Corona-Einschränkungen. Auch diese Versammlung wird von einem größeren Polizeiaufgebot begleitet werden.

Innenminister warnt vor Radikalisierung von Corona-Leugnern

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD) hat derweil vor einer Radikalisierung von Corona-Leugnern gewarnt. „Der Einfluss von Rechtsextremisten auf die Szene und die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen kann nicht wegdiskutiert werden und er darf nicht unterschätzt werden“, sagte Pistorius am Dienstag im Landtag in Hannover. Zwar seien nicht alle, die gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gingen, Neonazis und Rechtsextremisten. Aber sie machten sich immer wieder, ob sie es wollten oder nicht, mit Rechtsextremisten gemein, die mit ihnen Seite an Seite demonstrierten.

Gleichzeitig zeige sich, dass sich die Bewegung der Corona-Leugner von innen heraus radikalisiere, auch ohne Einfluss von rechts, sagte Pistorius. Alle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie würden als diktatorisch bezeichnet, und zwar aus zahlreichen unterschiedlichen politischen und ideologischen Richtungen der Bewegung. „Wir sehen uns sehr genau an, wer zum Umfeld dieser Gruppierungen gehört und wir beobachten weiter sehr genau, wie dynamisch sich Radikalisierungen innerhalb dieser Szene vollziehen“, sagte der Minister. „Wir werden weiterhin mit dem notwendigen Augenmaß aber auch mit der entsprechenden Entschlossenheit vorgehen.“

Von Tobias Morchner/dpa