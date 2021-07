Hannover

Wegen angeblich unrechtmäßiger Quarantäneanordnungen haben ein Ehepaar und ein Mann das Land Niedersachsen auf Schadensersatz verklagt, der Mann zusätzlich auch die Region Hannover. Die 8. Zivilkammer des Landgerichts verhandelte beide Fälle am Freitag, fällte aber noch keine Urteile.

Kanzlei stellt hohe Schmerzensgelder in Aussicht

Die Fälle könnten Auftakt zu einer Serie ähnlich gelagerter Verfahren sein. Sowohl das Ehepaar als auch der Mann werden von der Kölner Kanzlei Rogert & Ulbrich vertreten, die auf ihrer Internetseite in ähnlichen Fällen um Mandanten wirbt und nach eigenen Angaben bundesweit bereits mehr als 200 gewonnen hat. „Eine pauschale Quarantäneanordnung für nachweislich Gesunde ist Freiheitsberaubung“, heißt es auf der Netzseite. In Aussicht gestellt werden bei erfolgreichen Klagen Schmerzensgelder von bis zu 500 Euro pro Person und Quarantänetag.

Lesen sie auch: Mehr Quarantäne- und Einreisekontrollen zur Ferienzeit

Quarantäne nach Schweden-Urlaub

Das aus Cloppenburg stammende Ehepaar war Anfang Juni in den Urlaub nach Schweden gereist. Während des Aufenthalts sei das Land zum Corona-Risikogebiet deklariert worden, deshalb habe man vor Ort erfahren, dass man nach Rückkehr zwei Wochen in häusliche Quarantäne müsse. „Wir wohnen in einer Doppelhaushälfte und fühlten uns 14 Tage wie im Knast“, erklärten sie. Man habe herumlungern müssen und schlaflose Nächte verbracht, weil im schriftlichen Quarantänebescheid von Zwangsuntersuchungen und möglichen 25.000 Euro Geldstrafe bei Verstößen die Rede gewesen sei. Auch die jeweiligen Arbeitgeber seien alles andere als erfreut gewesen. Der Mann im zweiten Fall musste in Quarantäne, weil er Kontakt zu einer positiv auf Corona getesteten Person hatte.

Verschwörungserzählung im Gerichtssaal

Nach Auffassung von Rechtsanwalt Tobias Ulbrich sind pauschale Quarantäneanordnungen rechtswidrig und PCR-Corona-Tests nicht geeignet, wenn nicht gleichzeitig medizinisch Symptomuntersuchungen vorgenommen würden. „So werden positiv Getestete zu Infizierten umfunktioniert, es entstehen falsche Inzidenzzahlen“, sagte er in der Verhandlung im Fall des Ehepaares. Im weiteren Verlauf trug er Gedanken vor, wie man sie in Verschwörungserzählungen der Querdenkerszene findet. „Wir bestreiten die Aussagen aus formaler Sicht. Inhaltlich ist das absurd“, sagte Rechtsanwalt Werner Reccius, der das Land vertritt und auf weitere Einlassungen verzichtete.

Kammer will am 20. August Urteile verkünden

Richter Thorsten Garbe will am 20. August in beiden Fällen Urteile verkünden. Im Fall des Ehepaares sprach er von einer Klippe, die es für die Klägerseite zu überwinden gelte. Die Cloppenburger hätten sich direkt gegen eine als rechtswidrig empfundene Maßnahme wie die Quarantäneanordnung wenden müssen und nicht erst mit zeitlichem Verzug. Ulbrich sagte dazu, es habe in dem schriftlichen Bescheid keinen Rechtsmittelhinweis gegeben.

Wie ein Sprecher des Landgerichts auf Anfrage mitteilte, sind dort bisher keine weiteren Verfahren in Sachen Quarantäne anberaumt. Das könnte sich noch ändern. „Die Fälle in Hannover sind die ersten, die verhandelt wurden. Noch im Juli kommen bundesweit weitere hinzu“, sagt Nicole Wynberger, Sprecherin der Kölner Kanzlei.

Diese versteht sich als Verbraucherschutzkanzlei und ist schon seit Längerem im Dieselabgasskandal unterwegs. Auch in diesem Metier animiert sie dazu, dass Käufer bestimmter Automodelle Schadensersatz von den Herstellern verlangen. Nach eigenen Angaben hat die Kanzlei in 15.000 Fällen Klagen eingereicht.

Von Bernd Haase