Protest gegen Corona-Politik: Festnahmen in Braunschweig

Bei den sogenannten Montagsspaziergängen ist es am Abend in Braunschweig zu mehreren Festnahmen gekommen, als eine Gruppe versuchte, eine Polizeikette in der Innenstadt zu durchbrechen.

Behelmte Einsatzkräfte der Polizei stehen am Abend in Braunschweig bei einem „Spaziergang“ von Gegnern der Corona-Politik in der Innenstadt am Ringerbrunnen. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa