Polizei löst Corona-Party mit 50 Gästen in Stade auf

In Stade hat die Polizei am Sonntagabend eine Party mit rund 50 Gästen aufgelöst. Als die Beamten das Grundstück betraten, seien sie auf eine „extrem aggressive Stimmung“ getroffen, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Gäste seien nicht bereit gewesen, die Feier zu beenden. Erst nachdem zusätzliche Streifenwagen aus Stade, Buxtehude, Bremervörde, Seevetal und Buchholz eingetroffen waren, konnten die mehr als 30 Beamtinnen und Beamten die Party auflösen.

Insgesamt wurden laut Polizei neben der Erteilung von Platzverweisen etwa 20 Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz erstattet. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.

Von RND/dpa