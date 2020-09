Northeim

Ein bereits einschlägig vorbestrafter Sexualstraftäter soll erneut versucht haben, zwei Jungen in seine Gewalt zu bringen. Der 36-jährige Mann aus Northeim habe am 31. August sowie am vergangenen Freitag im Stadtgebiet von Northeim zwei Jungen im Alter von acht und elf Jahren angesprochen und versucht, sie in ein Auto zu ziehen und zu entführen, teilte die Staatsanwaltschaft Göttingen am Montag mit. Während sich das eine Kind losreißen und wegrennen konnte, habe es der Beschuldigte im zweiten Fall geschafft, den Jungen in den Kofferraum seines Autos zu zerren. Der Achtjährige habe jedoch wieder herausspringen und flüchten können. Die Polizei nahm den Mann wenige Stunden später fest.

Schwere Sexualstraftat im April 2017

Der Tatverdächtige ist bereits durch eine andere schwere Sexualstraftat aufgefallen: Der 36-Jährige hatte im April 2017 einen zehnjährigen Jungen auf dem Dachboden des PS. Speichers in Einbeck in einem öffentlich nicht zugänglichen Raum eingesperrt und dort missbraucht. Damals hatte ihn das Amtsgericht Einbeck in erster Instanz zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Gegen dieses Urteil legte der 36-Jährige Berufung ein – mit Erfolg: Das Landgericht Göttingen verurteilte ihn im September 2018 zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Die Kammer befand den Angeklagten zwar gleichfalls des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Tateinheit mit Vergewaltigung für schuldig, hielt aber eine zweijährige Bewährungsstrafe für tat- und schuldangemessen. Um möglichst zu verhindern, dass der 36-Jährige weitere Straftaten begeht, ordnete das Gericht Führungsaufsicht an und gab ihm auf, die ärztlich empfohlenen Therapieangebote wahrzunehmen.

Junge kann Täter gut beschreiben

Keine zwei Jahre später hat die Staatsanwaltschaft nun zwei neue Ermittlungsverfahren gegen den 36-Jährigen eingeleitet, diesmal wegen versuchten Menschenraubes. Nach Angaben der Polizei hatte er die beiden Jungen am Montag und am Freitag vergangener Woche in der Nähe einer Grundschule angesprochen. Dass die Polizei ihn wenige Stunden nach dem zweiten Entführungsversuch fassen konnte, ist nicht zuletzt der Aussage eines der beiden Jungen zu verdanken. Dieser habe eine sehr gute Beschreibung der Person des Beschuldigten und des Pkw abgegeben, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen, Andreas Buick. Beamten sei am Freitagnachmittag am Ortsrand ein Northeim ein geparkter Pkw aufgefallen, der zu dieser Beschreibung passte. In dem Pkw habe ein Mann gesessen und telefoniert.

Die Beamten hätten dann eine Halterabfrage vorgenommen und festgestellt, dass dieser einschlägig vorbestraft war. Da auch die Täterbeschreibung zu dem Mann passte, nahmen die Beamten den 36-Jährigen in Gewahrsam. Um zu verhindern, dass er weitere Straftaten begeht, kam er mit richterlicher Anordnung in polizeilichen Langzeitgewahrsam.

Haftbefehl beantragt

Die Staatsanwaltschaft beantragte am Montag den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls, über den das Amtsgericht Northeim am Dienstag entscheiden wird. Außerdem beantragte die Strafverfolgungsbehörde den Widerruf der Strafaussetzung zur Bewährung und einen Sicherungshaftbefehl.

Bei der ersten Tat vor drei Jahren war der 36-Jährige als Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in dem Ausstellungsgebäude in Einbeck tätig gewesen. Als sich dort ein zehnjähriger Junge an den Mann in Uniform wandte und den Wunsch äußerte, mit dem Rennsimulator fahren zu dürfen, tat er so, als würde er ihn dorthin bringen. Stattdessen führte er ihn jedoch auf Irrwegen auf den Dachboden und missbrauchte ihn dort.

Im Prozess vor dem Landgericht Göttingen legte er ein Geständnis ab und ersparte so dem Jungen eine Aussage. Vor der Verhandlung hatte er sich zudem in einem persönlichen Gespräch bei dessen Mutter entschuldigt und sich dazu verpflichtet, 5000 Euro Schmerzensgeld zu zahlen. Außerdem hatte er sich um einen Therapieplatz bemüht und nahm an einem Präventionsprojekt der Asklepios Psychiatrie in Göttingen teil. Die Kammer wertete all dies damals als strafmildernd und glaubte ihm auch, dass er die Tat ehrlich bereue.

