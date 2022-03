Wilhelmshaven

Vier ausgebüxte Dromedare haben in Wilhelmshaven die Polizei auf den Plan gerufen. Die Tiere waren aus dem Winterlager eines Zirkus im Süden der Stadt entlaufen und hatten sich rund 500 Meter weit in eine Siedlung entfernt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Ein Bild der Beamten zeigte drei der vier Tiere auf einer Straße vor Häusern und einem Streifenwagen. Zu Beschädigungen oder zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam es laut den Ordnungshütern nicht.

Die alarmierten Beamten führten die Tiere laut einem Polizeisprecher zurück in Richtung des Winterlagers, wo sie auf halbem Wege bereits von Beschäftigten des Zirkus entgegengenommen wurden. Die Tiere blieben bei ihrem Ausflug unversehrt.

Von RND/dpa