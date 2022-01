Rostock

Wer ist der Mann, der seit Tagen wahllos Frauen in Rostock attackiert? Ein neues Ermittlerteam soll den Unbekannten schnappen, der seit Jahresbeginn schon 14-mal junge Rostockerinnen mit Flüssigkeiten bespritzt hat. Von einer „Soko“ will Polizeisprecherin Dörte Lembke offiziell zwar nicht sprechen, aber sie sagt: „Unsere Kripo hat eine Gruppe von Ermittlern und Fahndern zusammengestellt, wir wollen den Täter so schnell es geht fassen.“

Das ist bisher bekannt

Die ersten „Spritz-Attacken“ auf Frauen wurden am 3. Januar gemeldet. Der Täter geht dabei immer gleich vor: Er nähert sich auf einem Fahrrad den arglosen Opfern, überschüttet sie dann mit den Flüssigkeiten. Polizeisprecherin Lembke will aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen, um was für Substanzen es sich handelt. Nur so viel gibt sie preis: „Das ist keine Säure. Wir lassen die Flüssigkeiten gerade im Speziallabor des Landeskriminalamtes analysieren, erhoffen uns dadurch auch Hinweise auf den Täter.“

Die inzwischen 14 Fälle haben alle mehrere Gemeinsamkeiten: Die Opfer sind jung, zwischen 18 und 25 Jahre alt. Die Taten ereignen sich meistens im Dunkeln, am späten Abend oder am Morgen – wie zuletzt am Freitag. Einen Schwerpunkt konnten die Fahnder bisher nicht ausmachen. „Uns wurden Fälle aus Evershagen, aber auch aus Groß Klein, Lichtenhagen, der KTV und dem Hansaviertel gemeldet“, sagt Lembke.

Das unternimmt die Polizei

Die neue Ermittlungsgruppe der Rostocker Kripo soll vor allem Zeugenaussagen auswerten – und hofft auf weitere Hinweise, denen sie nachgehen kann. Der Angreifer wird bisher übereinstimmend so beschrieben: Er soll 1,75 Meter groß sein, etwa 18 bis 25 Jahre alt. Er ist stets dunkel gekleidet, fährt ein dunkles Rad. „Wir hoffen, dass sich bei uns noch Zeugen melden, die Verdächtiges oder Auffälliges beobachtet haben. Einen Radler etwa, der mit Flasche oder Behälter in der Hand unterwegs war“, so Lembke.

Der Mann soll zudem einen Rucksack und ein Basecap getragen haben. Die Polizei habe ihre Streifen verstärkt, sei auf den Straßen präsent. Nach Informationen unseres Netzwerkpartners, der Ostsee-Zeitung (OZ), sollen auch Zivilfahnder unterwegs sein. Einen Profiler setzt die Polizei aktuell noch nicht ein. Ist der Angreifer ein Frauenhasser? Ist er frustriert, weil er bei jungen Frauen anders keine Aufmerksamkeit bekommt? Zu den Motiven des Angreifers sagen die Ermittler bisher nichts.

Das rät die Polizei Opfern

Lembke bittet mögliche weitere Opfer des Angreifers schon jetzt, sofort den Notruf 110 zu wählen. „Je schneller wir etwas erfahren, desto schneller können wir vor Ort sein – und zum Beispiel Spuren sichern, die uns weiterbringen“, sagt die Polizeisprecherin.

Von Andreas Meyer/OZ/RND