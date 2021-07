Hannover

Die Grünen fordern mehr Tempo bei der Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken in Niedersachsen. Die Grünen-Fraktion im Landtag hat dazu eine Übersicht über stillgelegte Bahnstrecken zusammengetragen. Zusammen mit Vertretern des Verkehrsclub Deutschland (VCD) und dem Nahverkehrsbündnis Niedersachsen möchte die Fraktion am Mittwoch in Hannover das Potenzial für mehr regionale Bahnverbindungen vorstellen und Wege für die Reaktivierung stillgelegter Strecken aufzeigen.

Schon seit Jahren setzen die Grünen sich für den Neustart aufgegebener Bahnlinien in Niedersachsen ein. Kürzlich machten sich auch die Regierungsfraktionen von SPD und CDU für eine Reaktivierung stark. Konkret passiert sei jedoch nichts, monieren die Grünen. Ein Antrag im Landtag von SPD und CDU im Landtag zielt darauf ab, dass der Bund seine Förderkriterien für das Reaktivieren von Bahnstrecken überarbeitet und Aspekte wie der Klimaschutz und die Erschließung des ländlichen Raums mehr Gewicht bekommen. Dafür setzt sich ohnehin bereits das niedersächsische Verkehrsministerium zusammen mit den Ministerien anderer Bundesländer ein.

Etliche Kandidaten nicht förderfähig

Niedersachsen hatte sich nämlich dem möglichen Reaktivieren von Bahnstrecken bereits vor einigen Jahren gewidmet und in einem mehrjährigen Auswahl- und Bewertungsprozess mögliche Strecken geprüft. Aus zunächst 73 Verbindungen wurden 28 Strecken für eine nähere Untersuchung ausgewählt. Am Ende startete der Regionalverkehr aber lediglich auf zwei Verbindungen, der Linie nach Einbeck-Zentrum und Nordhorn und Neuenhaus. Ein Grund für das magere Ergebnis war vor allem, dass etliche grundsätzliche Kandidaten für eine Reaktivierung sich nach den Bewertungskriterien als nicht förderfähig erwiesen.

Unabhängig davon wird derzeit überprüft, ob die 2019 reaktivierte Strecke Bad Bentheim-Neuenhaus weiter bis ins niederländische Coevorden mit Personenzügen befahren werden soll - das ist der Wunsch in der Region beiderseits der Grenze. Weitere Kandidaten, die bereits auf eine Reaktivierung geprüft werden, sind die Strecken von Lüneburg nach Soltau und Bleckede. Nach Coevorden und Soltau fahren gegenwärtig Güterzüge, nach Bleckede Museumsbahnen.

Aufwertung zu touristischen Zwecken?

Auch die Aufwertung ungenutzter Strecken zu touristischen Zwecken ist eine Option. In anderen Bundesländern gibt es eine Reihe von Strecken, die zu touristischen Zwecken an den Wochenenden im Sommer befahren werden, und zwar nicht von Museumszügen, sondern von regulären Bahnen.

Von RND/lni