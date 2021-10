Landesbergen/Hannover

„Reste, Sissi, reste!“ Pudeldame Sissi kommt der auf Französisch formulierten Aufforderung nach, setzt sich auf den angebotenen Stuhl und hält still fürs Foto. In Livree, mit Hut auf dem Kopf, eine Kaffeetasse mit dem Abbild der Queen vor sich auf dem Tisch. Rester – still sitzen, rasten. Was Sarah Schwarz ihrem Pudel antrainiert hat, trifft auf sie selbst kaum jemals zu. Wie soll sie rasten, wenn es gilt, einen Zirkus zu managen?

Stattdessen eilt die Zirkusdirektorin über den Platz, bittet ihre Nichten, die Tiere zu füttern, rückt in der Manege das Sofa zurecht, räumt im Caféwagen auf. Gleich muss sie sich auf den Trecker schwingen, im Landhandel letzte Einkäufe machen. Damit alle versorgt sind und sich am Nachmittag der Vorhang heben kann. „Herzlich willkommen im Piglet Circus“, wird sie dann ihrem Publikum zurufen. Wird den Zylinder lüpfen, um ihren Willkommensgruß zu unterstreichen, und die Show eröffnen.

Vom Tanz auf dem Seil bis zum Striptease mit Schwein

In den folgenden zwei Stunden wird sie Zirkusdirektorin sein. Und Seiltänzerin. Kunstradfahrerin, Trompeterin. Sie wird niederknien, damit Schwein Max ihr den Reißverschluss öffnen kann, wird die Säge singen lassen, sich am Tuch durch die Höhen der Zirkuskuppel schwingen. Rasten? Das liegt weder vor, während, noch nach der Show im Bereich des Möglichen. Aber genau dieses Leben hat sie sich gewünscht. Sie, die Pastorentochter, bei deren Geburt ihre Eltern vor 47 Jahren nicht ahnten, was für ein rastloses und erfülltes Leben sie sich wählen würde.

Mit dem Tanz auf dem Seil hat Sarah Schwarz vor mehr als 30 Jahren im Kinderzirkus Giovanni begonnen. Quelle: privat

„Als ich nach dem Abi sagte, dass ich nach Paris auf eine Zirkusschule will, haben meine Eltern mich ziehen lassen“, erzählt Sarah Schwarz. Ein Jahr, dann komme sie sicherlich reumütig zurück und habe zumindest Französisch gelernt, meinten sie. Der Plan ihrer Eltern ging nicht auf, der Plan der jungen Künstlerin dafür umso mehr. Schon nach einigen Monaten an der renommierten Pariser École Fratellini bekam sie erste Engagements angeboten. „Ab diesem Zeitpunkt war ich finanziell unabhängig“, berichtet sie.

Enttäuschung bei ihren Eltern? „Ganz und gar nicht“, sagt Sarah Schwarz. Eher Stolz auf die Tochter, die sich als großartige Künstlerin mit starkem Willen erwies. Außerdem habe ihr Vater doch seinen Anteil beigetragen zu der Zirkuslust seines Kindes.

Gerade zehn Jahre zählte Sarah Schwarz, als Onkel und Tante sie in einen Zirkus einluden. „Danach habe ich nichts anderes mehr gespielt“, erinnert sie sich. Den neuen Spleen seiner Tochter griff Vater Bert Schwarz auf, als er auf der Suche nach einem Motto für die nächste Kinderfreizeit seiner Kirchengemeinde in Hannover-Wettbergen war. Jeweils in den Sommerferien zog er mit Dutzenden „seiner“ Stadtkinder in die Loccumer Heide. Zehn Tage Landluft mit Abenteuercharakter auf einem Gelände, das er gepachtet hatte, Lagerfeuerromantik und Donnerbalken inklusive, umrahmt von einer Geschichte.

Live Adventure werden solche Freizeiten mittlerweile genannt. Eintauchen in eine andere Welt, ein Spiel in selbst gewählten Rollen. Raus aus der Wirklichkeit. Bert Schwarz nahm Kinder auf solche Entdeckungsreisen mit. Und weshalb nicht in Zirkusrollen schlüpfen, wenn seine Sarah davon derart hingerissen war?

Die Geburt des Kinderzirkus Giovanni

Die Zirkusfreizeit gelang, zur Premiere in der Heide kam ein Reporter und der daraus resultierende Artikel brachte der jungen Truppe einen zusätzlichen Auftritt in Hannover ein. Diese Vorstellung hatte weitreichende Folgen. Zum einen war sie die Geburtsstunde des Kinderzirkus Giovanni, zum anderen stand ab diesem Zeitpunkt Sarah Schwarz Entschluss fest: Zirkus sollte ihr Leben sein.

Piglet Circus – auf Tournee durch die Region In Hoya hat der Piglet Circus soeben seine Zelte abgebrochen. Nächste Station der aktuellen Tournee ist Nienburg. Vorstellungen gibt es dort von Freitag, 8. Oktober, bis Sonntag, 17. Oktober. Danach gastiert Sarah Schwarz mit ihrer Truppe am Haus der Jugend, Maschstraße 22-24 in Hannover. Die erste Vorstellung ist für Freitag, 29. Oktober, 18 Uhr, geplant, das letzte Mal heißt es in Hannover am Sonntag, 7. November, 11 Uhr, „Manege frei“. Mehr Informationen sind auf der Homepage www.pigletcircus.com hinterlegt. Kartenreservierungen werden unter Telefon (01 52) 0 285 04 22 oder per Mail an info@pigletcircus.com angenommen.

Den Kinderzirkus gibt es immer noch. Geleitet wird er nun von Sarahs Schwester Nina Weger. Mit derart großem Erfolg, dass Roncalli die Patenschaft für das kleine Projekt übernommen hat. Sarah Schwarz hingegen verfolgte ihren eigenen Plan. Konsequent. Zuerst im Giovanni, kurzzeitig als Serviererin bei Roncalli, dann mit ihrer Ausbildung zur Seiltänzerin in Frankreich.

Porträts der Zirkusse der Welt fürs Fernsehen

Auf dem Drahtseil tänzelte sie fortan mit dem Schirmchen in der Hand durchs Leben und die Gegend. Engagements gab es mal hier, mal dort. Einige Monate in England, drei Jahre in den USA, Auftritte in Frankreich, Marokko, Brasilien. Der Fernsehsender arte engagierte sie für ein ganzes Jahr, damit sie für ihn die Zirkusse der Welt für eine Serie bereiste und porträtierte.

Ein rastloses Leben mit dem Wohnwagen als Zuhause und dem Zirkus als ihr Dorf. Genauso beschreibt sie dieses Leben: Das Dorf, das die kleine Gemeinschaft immer wieder neu aufbaut. In dem der Direktor der Bürgermeister ist und in dem jeder eine Rolle zugeschrieben bekommt. Ganz gleich ob dick oder dünn, groß oder klein, mehr oder weniger sportlich.

In solch einem Dorf wollte sie irgendwann selbst Bürgermeisterin sein und setzte ihre nächste spleenige Idee um: Mit ihrem Mann Sergio Nguyen gründete sie den Piglet Circus. Piglet – zu Deutsch „kleines Schweinchen“ – weil mit der Gründung auch Max, das gelehrige Schwein, einzog.

"Reste!": Im Jugendstil-Caféwagen hört Pudeldame Sissi auf den Befehl von Sarah Schwarz – stilvoll in Livree und mit Hut. Quelle: Beate Ney-Janßen

Mit der eigenen kleinen Truppe tingelten sie zunächst einige Jahre durch Südfrankreich, um dann sesshaft zu werden. „Meine Eltern werden doch älter“, begründet Sarah Schwarz augenzwinkernd ihren Entschluss, einen alten Bauernhof in Deutschland zu kaufen. Älter mögen sie geworden sein, die Unterstützung von Eltern und Tochter beruht aber auf Gegenseitigkeit.

Von ihrem Hof in Landesbergen bei Nienburg wollten sie jeweils zum Herbst eine Tournee durch die Region starten. Zuerst im Herbst 2020. Doch dann kam Corona. Dem hoffnungsvollen Anfang folgte der Abbruch der Tournee.

Kleine und große Katastrophen gehören zum Zirkusalltag dazu

Sarah Schwarz nimmt es mit einem Achselzucken hin. Mit kleineren und größeren Katastrophen hat sie umzugehen gelernt. Das gehört zum Zirkusleben dazu. Statt auf dem Drahtseil verbrachte sie die Zwangspause mit dem Abnehmen von Schnelltests in einem Altenheim. Immer mit dem Wissen, dass wieder bessere Zeiten kommen.

Diese Zeiten sind gekommen. Jetzt ist der Piglet Circus wieder auf Tournee und Sarah Schwarz ist in ihrem Element. Ganz gleich ob sie mit Charme, Witz und Können die Manege bespielt, zur Mistforke greift, um Max’ Pferch zu säubern, oder im zum Café umgebauten Zirkuswagen Sissi bittet, Platz zu nehmen. Anders kann sie sich ihr Leben nicht vorstellen.

Von Beate Ney-Janßen