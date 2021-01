Göttingen

Das Fach Physik hat an der Universität Göttingen eine lange ruhmreiche Tradition: Carl-Friedrich Gauß, Wilhelm Weber, James Franck, Max Born, Werner Heisenberg und viele andere weltberühmte Physiker haben in Göttingen geforscht. Jetzt ist erstmals ein Physiker zum Präsidenten der Georg-August-Universität gewählt worden: Metin Tolan, Professor für Experimentelle Physik an der Technischen Universität Dortmund, wurde zum Nachfolger des Interimspräsidenten Reinhard Jahn bestimmt. Der Senat habe dies einstimmig beschlossen, teilte die Hochschule mit. Der Stiftungsausschuss habe den Vorschlag ebenfalls einstimmig gebilligt. Der 55-Jährige wird sein Amt voraussichtlich im Frühjahr antreten. Das genaue Datum stehe noch nicht fest, sagte Uni-Sprecher Romas Bielke.

Der Physiker ist nicht nur ein ausgewiesener Forscher, sondern auch einem breiten Publikum außerhalb der Fachwelt bekannt. In populärwissenschaftlichen Büchern und Vorträgen erklärt er auf unterhaltsame Weise, wie viel Physik in Fußballspielen steckt („So werden wir Weltmeister“) und analysiert, ob sich spektakuläre Szenen und Effekte aus Star-Trek- und James-Bond-Filmen mit den physikalischen Gesetzen in Einklang bringen lassen.

Ein Kommunikator

Tolan wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Communicator-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft. Anlässlich des Göttinger Literaturherbstes 2016 erhielt er die Science Communication Medaille für Wissenschaftler, die sich besonders dafür einsetzen, aktuelle Forschungsergebnisse in die Öffentlichkeit zu tragen.

Die Findungskommission hatte Tolan am Ende des mehrstufigen Bewerbungsverfahrens als einzigen Kandidaten vorgeschlagen. Der 55-Jährige, der aus Oldenburg in Holstein stammt, hat an der Universität Kiel Physik und Mathematik studiert. 1993 wurde er dort promoviert, 1998 folgte nach Forschungsaufenthalten in den USA die Habilitation im Fach Experimentelle Physik.

Metin Tolan erklärt die Physik bei Star Trek und James Bond Physik-Professor Metin Tolan ist nicht nur ein Fußball-, sondern auch ein großer Star-Trek-Fan. Als Kind baut er die „Enterprise“ mit Lego nach, später geht er als Wissenschaftler der Frage nach, wie genau es die Macher der Kultserie mit der Physik nehmen und ob sich die Episoden mit den physikalischen Gesetzen in Einklang bringen lassen. Er erklärt, warum das Raumschiff nur 158 Kilo wiegt und warum man den Warp-Antrieb braucht, wenn gigantische Distanzen zwischen den Sternen zu überbrücken sind. Dabei bringt er auch so komplexe Themen wie Einsteins Relativitätstheorie oder Heisenbergs Unschärferelation locker unter. Warum Bond den Martini geschüttelt haben will Auch die James-Bond-Filme hat er daraufhin untersucht, ob die zahlreichen spektakulären Effekte unter physikalischen Gesichtspunkten plausibel sind. Er berechnet nicht nur Fallhöhen von abstürzenden Flugzeugen und Motorrädern, sondern unterzieht auch eine spezielle Kussszene einer genauen Überprüfung: Als James Bond eine seiner zahlreichen Eroberungen küssen will, sieht er in ihrer Pupille einen von hinten nahenden Angreifer. Tolan kommt zu dem Schluss, dass eine solche Spiegelung nur bei einer abnormalen Krümmung des Auges möglich wäre – die Frau also blind gewesen sein müsste. Außerdem klärt er, warum James Bond seinen Martini stets „geschüttelt, nicht gerührt“ haben will: Beim Schütteln gelangen die Geschmacksmoleküle nach oben, der Alkohol bleibt unten. Da der Geheimagent nie Zeit hat, um den Martini komplett auszutrinken, soll der erste Schluck besonders gut schmecken.

Anschließend war er erneut in den USA tätig, 2001 übernahm er den Lehrstuhl Experimentelle Physik an der TU Dortmund, wo er diverse Leitungspositionen innehatte. Unter anderem war er von 2008 bis 2020 Mitglied des Rektorats und dort nacheinander für die Bereiche Forschung, Lehre und Finanzen zuständig; seit 2016 war er ständiger Vertreter der Rektorin. Schwerpunkt seiner Forschungen ist die Synchrotronstrahlung. Tolan erforscht das Verhalten von sogenannter weicher Materie wie Polymeren, Flüssigkeiten oder Proteinen unter Extrembedingungen.

Präsidentenwahl in der Turnhalle

Die Präsidentenwahl fand wegen der Corona-Pandemie an einem ungewöhnlichen Ort statt: Da man in der historischen Aula am Wilhelmsplatz nicht die nötigen Abstände hätte einhalten können, mussten die Gremien auf eine Turnhalle ausweichen. Trotz des wenig feierlichen Rahmens herrschte am Ende eine gute Stimmung, weil organisatorisch alles glatt gelaufen war und diesmal zudem große Einigkeit herrschte.

Auch Tolan freute sich über das einstimmige Wahlergebnis: „Ich bin überwältigt, das ist ein großer Vertrauensbeweis“, sagte er. „Es ist eine große Ehre, zum Präsidenten einer Spitzenuniversität gewählt worden zu sein.“ Göttingen sei für einen Physiker „ein ganz besonderer Platz“. Als Präsident habe für ihn ein Projekt oberste Priorität: Die Universität Göttingen müsse alles daransetzen, um bei der nächsten Exzellenzinitiative erfolgreich abzuschneiden.

Ende einer längeren Führungskrise

Mit der Präsidentenwahl endet eine längere Führungskrise an der Hochschule. Tolans Vorgängerin Ulrike Beisiegel war im September 2019 nach monatelangen Querelen und heftiger Kritik an ihrer Amtsführung vorzeitig in den Ruhestand gegangen. Drei Monate zuvor war der Lüneburger Uni-Präsident Sascha Spoun zu ihrem Nachfolger gewählt worden. Dieser verzichtete dann jedoch auf das Amt, weil sich herausstellte, dass das Wahlverfahren rechtlich angreifbar gewesen war und somit ein neues Auswahlverfahren unausweichlich war. Ab Dezember 2019 hatte dann der Göttinger Zell- und Neurobiologe Reinhard Jahn ein Jahr lang als Interimspräsident die Universität geleitet.

