Die Stadt wirkt grau, und das liegt nicht am Wetter. Es scheint sogar die Sonne, ihre Strahlen fangen sich in der Takelage der Museumsschiffe auf dem Papenburger Hauptkanal. Aber die Menschen fehlen. Normalerweise ist es hier voll von Touristen. Jetzt radeln ein paar Einheimische zügig vorbei. An einem Stand kauft ein Mann Eis für seine Familie, doch so richtig fröhlich wirkt niemand. „Sieht nicht gut aus“, sagt ein Alteingesessener knapp.

660 Jobs stehen bei der Meyer-Werft auf der Kippe

Der Mann meint sowohl die Stadt als auch die Werft draußen am Fluss. Denn Corona hat nicht nur den Tourismus in Papenburg auf null runtergedrückt. Weil weltweit niemand mehr auf Kreuzfahrt geht und die Branche keine Schiffe mehr bestellt, verursacht das Virus massive Geschäftseinbrüche bei der Papenburger Meyer-Werft, dem wichtigsten Arbeitgeber der Region. Im Moment stehen 660 Jobs auf der Kippe. Später vielleicht noch mehr.

Indidenz 300, keine Touristen mehr: Papenburger Rathaus, davor das Museumschiff „Friederike“. Quelle: Bert Strebe

Vor den Toren der Werft haben sich Arbeiter mit gefurchten Stirnen in Grüppchen zusammengefunden und diskutieren. Einer von ihnen, Martin Fisser, 38, Kranführer, ist richtig sauer. „Immer haben wir gehört: Ihr seid so gut, ihr seid so effizient. Und jetzt werden wir weggeworfen wie Abfall“, sagt er.

Seit 40 Jahren baut Meyer Kreuzfahrtschiffe

Es gab im von Moorkanälen durchzogenen Papenburg schon mal mehr als 20 Werften, die meisten bauten Lastkähne. 1795 gründete ein gewisser Willm Rolf Meyer auch so ein Unternehmen – und das ist das einzige, das heute noch existiert, weil es sich oft auf Nischen des Marktes konzentriert hat. Seit 40 Jahren baut Meyer Kreuzfahrtschiffe.

Man darf das problematisch finden. Kreuzfahrten sind das Gegenteil von umweltverträglichem Tourismus. Außerdem wurde für die riesigen Pötte der Meyer-Werft mehrfach die Ems ausgebaggert, wodurch sie sich in ein totes braunes Gewässer verwandelt hat. Im Moment wird versucht, das zu ändern, der Erfolg ist ungewiss.

Früher ging es auch nach Krisen wieder bergauf

Aber: Die Meyer-Werft ist heute eine der bedeutendsten Kreuzfahrtschiffwerften weltweit. Es gab auch Krisen – die Ölkrise, der Untergang des Meyer-Schiffs „Estonia“ 1994, die Anschläge vom 11. September 2001, die Finanzkrise –, aber im Schnitt ging es wirtschaftlich immer bergauf. Etwa 3500 Mitarbeiter gehören heute zu Meyer, knapp 1000 weitere sind bei Tochterbetrieben beschäftigt, etwa bei der Ems Maritime Services. Das ist die Firma, für die der Kranführer Martin Fisser arbeitet. Er bringt 1700 Euro netto nach Hause, rund 700 Euro weniger als die Kollegen aus der Stammbelegschaft.

„Die wollen uns ersetzen“: Martin Fisser, Kranführer auf der Meyer-Werft. Quelle: Bert Strebe

Und dann sind da noch die Werkvertragsarbeiter, zwischen 2000 und 3000 sind es, je nach Arbeitsanfall, oft Osteuropäer. Sie sind der Hauptstreitpunkt in der derzeitigen Debatte in Papenburg. „Mit denen wollen sie uns ersetzen“, sagt Kranführer Fisser. „Die sind natürlich noch billiger.“ Er schaut rüber zum großen Dock. „Jetzt zählt nur noch der reine Profit.“

Ist das so? Es kommt drauf an, wen man fragt – die Geschäftsführung oder den Betriebsrat.

Früher war es egal, wen man fragte. Als in den Neunzigern die Debatten um die Emsvertiefungen tobten, fuhren Firmenchef Bernard Meyer und der damalige Betriebsratschef Paul Bloem gemeinsam nach Hannover zur Landesregierung. Bloem war für Meyer der Türöffner beim SPD-Ministerpräsidenten Gerhard Schröder, und ohne diesen Kontakt hätte es düster ausgesehen. So düster, wie heute das Verhältnis zwischen Meyer-Geschäftsführung und Betriebsrat aussieht. Bloem ist inzwischen Mitglied der Firmenleitung. Im Betriebsratsbüro sitzt sein Neffe Nico, 26, gelernter Schiffbauer, seit 2011 auf der Werft und jemand, der einen völlig anderen Ansatz als sein Onkel verfolgt.

„Wir sind der Erfolg der Werft“: Nico Bloem, Betriebsratsvorsitzender der Meyer-Werft. Quelle: Bert Strebe

Nico Bloem sagt: „Wir sind der Erfolg der Werft“, mit Betonung auf „wir“. Und deswegen könne es nicht sein, dass 660 Leute gehen und die anderen obendrein 200 Stunden ohne Bezahlung arbeiten sollten (wie es das Unternehmen wünscht und droht, andernfalls müssten 300 weitere Jobs wegfallen). Die Zahlen könne er nicht nachvollziehen, „Arbeit ist da“, sagt Bloem. Bevor einer aus der Stammbelegschaft gehen müsse, solle man erst einmal die Werkverträge abbauen.

In den Büchern stehen noch acht Aufträge

Stimmt, Arbeit ist da. In den Büchern stehen – ein Schiff ist gerade fertig – noch acht Aufträge. Die Werft hatte Glück, es gab trotz Corona-Krise keine Stornierungen, da die Ablieferungen gestreckt wurden. Das Unternehmen bemüht sich auch um neue Aufträge aus anderen Bereichen, Forschungsschiffe oder Tanker. Aber, sagt Firmenchef Bernard Meyer: „Wir haben allein 2020 etwa 40 Prozent weniger Umsatz gemacht. Das ist fast eine Milliarde.“ Er schaut durch seine randlose Brille. „Davon sind alle Bereiche betroffen, eigene Mitarbeiter und Tochterfirmen und Werkverträge. Ich weiß nicht, was daran nicht zu verstehen ist.“

Bernard Meyer ist seit 39 Jahren Chef

Bernard Meyer ist ein Patriarch. Er wird im Mai 73, ist seit 48 Jahren in der Firma, seit 39 Jahren der Chef (inzwischen mischen auch seine Söhne mit). Unter ihm ist das Konzept entstanden, die Schiffe in großen Docks zu bauen, unter ihm ist aus dem Familienunternehmen ein Konzern geworden. Er hat eine Werft in Rostock und eine in Turku in Finnland dazugekauft. Ohne Corona hätte er nicht mehr zwei oder drei, sondern vier Schiffe pro Jahr abgeliefert.

Meyer versteht nicht, wieso der Betriebsrat auf Konfrontation geht. Die Stammbelegschaft sei für hochwertige Spezialaufgaben da, die einfacheren Arbeiten wie Kabelverlegen würden über Werkverträge vergeben – und ohne gehe es nicht. „Unsere Löhne liegen 30 Prozent über denen unserer Konkurrenten und über denen des regionalen Handwerks. Wenn wir keine Werkverträge mehr vergeben, können wir die Werft zumachen.“

„Es wird betriebsbedingte Kündigungen geben“: Bernard Meyer, Chef der Meyer-Werft. Quelle: Bert Strebe

Außerdem seien es schon weniger Werkverträge als früher, betont Meyer. Und dann erzählt er, dass er sogar, statt Arbeit auszulagern, Jobs nach Deutschland geholt habe – die Nasszellen für die Schiffskabinen etwa, früher in Polen gefertigt, oder die Klimatechnik. Sein Betrieb beschäftige immer noch Elektriker und Rohrleger, im Gegensatz zu anderen europäischen Werften, die oft nur noch einen Eigenanteil von 10 Prozent an den Arbeiten für ein Schiff hätten. Bei Meyer liege er bei 35 Prozent. „Und ich muss mich beschimpfen lassen, dass ich Arbeitsplätze vernichte.“

Bernard Meyer studiert einen Moment den Inhalt seiner Teetasse, dann sagt er: „Wir haben hier richtig Klassenkampf. Früher haben alle an einem Strang gezogen. Das ist total kaputt.“

„Wir bezahlen unsere Steuern in Deutschland“: Die Meyer-Werft in Papenburg. Quelle: Bert Strebe

Das Image des „freundlichen Onkels“ ist erledigt

Es könnte allerdings sein, dass die Firmenleitung daran selbst einen Anteil hat. Nach Erwerb der Werft in Turku 2014 verlegte die Meyer-Holding ihren Sitz nach Luxemburg. Das habe nichts mit Steuern zu tun, „wir bezahlen unsere Steuern in Deutschland“, beteuert Meyer. Es sei nur darum gegangen, einen Aufsichtsrat zu verhindern, der das Unternehmen unflexibel mache. Das mag sogar stimmen, doch seit damals wird die Meyer-Werft nicht mehr so wie früher von der Politik hofiert, sie hat das Image eines Betriebs bekommen, der sich den Regeln des deutschen Wirtschaftslebens zu entziehen versucht. „Das mit dem freundlichen Onkel“, sagt auch Kranführer Martin Fisser über das Ansehen von Bernard Meyer, „das ist vorbei.“

Abweichung vom Tarifvertrag

2015 hatten Werft, Betriebsrat und Gewerkschaft und das Land einen Zukunftssicherungsvertrag geschlossen, demzufolge bis 2030 eine Mindestbelegschaft von 3100 Leuten garantiert wird. Im vergangenen November haben dieselben Beteiligten ein Eckpunktepapier unterschrieben, dass es bis 30. Juni 2021 keine betriebsbedingten Kündigungen geben solle. Jetzt hat die Geschäftsführung einen Antrag nach dem sogenannten Pforzheimer Abkommen gestellt, das die Abweichung von Tarifverträgen in Krisenzeiten ermöglicht. Bernard Meyer sagt, vor 2024 sei nicht mit neuen Aufträgen von den großen Kreuzfahrtreedereien zu rechnen. „Es wird betriebsbedingte Kündigungen geben.“

10 Millionen Euro Gewerbesteuer weniger: Hermann Wessels, Erster Stadtrat in Papenburg. Quelle: Bert Strebe

Im Papenburger Rathaus schaut der Erste Stadtrat Hermann Wessels auf die Zahlen, die vor ihm liegen, sein Lächeln wirkt ein bisschen gequält. Die Gewerbesteuer vergangenes Jahr sei um ein Drittel eingebrochen, von 30 auf 20 Millionen Euro (und es ist kein Geheimnis, wo der Löwenanteil herkam). Wessels erzählt von den 10.000 Jobs, die in der Region mittelbar an Meyer hingen, und von den vielen weggebliebenen Touristen – allein die Werft verschafft Papenburg sonst 250.000 Besucher pro Jahr. Jetzt ist es Essig damit, zumal die Corona-Inzidenz derzeit bei 300 liegt.

Nein, die Stimmung ist nicht gut in Papenburg. Die Emsländer seien immer ein zupackendes Völkchen gewesen, voller Zuversicht und Gottvertrauen, sagt Wessels. „Jetzt scheint das ein wenig anders zu sein.“

