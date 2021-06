Papenburg

Ein großflächiges Firmengelände im Hafen von Papenburg im Landkreis Emsland steht seit dem frühen Mittwochmorgen in Brand. Die gesamte Stadtfeuerwehr Papenburg sowie Feuerwehren aus angrenzenden Gemeinden im südlichen Ostfriesland und die Werkfeuerwehr der Papenburger Meyer-Werft waren vor Ort, um das Feuer zu löschen, wie die Feuerwehr mitteilte. Insgesamt waren 160 Kräfte im Einsatz. „Die Löscharbeiten werden vermutlich den gesamten Tag andauern“, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Den Angaben zufolge handelt es sich bei dem Firmengelände um ein Holzverarbeitungsunternehmen, dessen Lagerhalle Feuer fing. Laut Feuerwehr waren dort Recyclingkunststoffe in Brand geraten. Die Brandursache war zunächst unklar. Wegen der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner Fenster und Türen vorsichtshalber geschlossen halten. Eine Rauchwolke zog zeitweise in Richtung der Papenburger Innenstadt. Fachkräfte eines Gefahrgutzuges nahmen Messungen vor. Eine Gefährdung der Bevölkerung konnte laut Feuerwehr aber ausgeschlossen werden.

Keine Personen in Gefahr

Menschen hätten sich nicht auf dem Firmengelände befunden. „Unmittelbar am und im Gebäude sind derzeit keine Personen in Gefahr“, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Weitere Details zum Ausmaß des Feuers waren zunächst unklar.

Von RND/lni