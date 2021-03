Papenburg

Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in Papenburg im Landkreis Emsland auf dem Dach liegend in einem Kanal gelandet. Die 21-Jährige habe auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto verloren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anschließend rutschte der Wagen die Böschung herunter, überschlug sich dort und landete kopfüber in dem Kanal. Ein 25-Jähriger beobachtete den Unfall am Samstagnachmittag und rettete die Frau aus dem Wagen. Sie blieb unverletzt und erlitt einen Schock.

Von RND/lni